Китайський гороскоп на 2021-й: чого чекати тим, хто народився у рік Кота

Для тих, хто народився у рік Кота, 2021-й стане досить успішним періодом – на противагу від минулого, з'явиться набагато більше можливостей та пропозицій. Покращуватимуться справи як в особистому житті, так і у роботі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Котів на 2021 рік (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011). За її словами, робота для представників знаку стане не просто номінальною (аби якась була), а перетвориться на джерело непоганих заробітків.

Особливі успіхи чекають на тих, хто займається інформацією та знаннями, новими напрямами в сучасних технологіях.

Утім, тарологиня зазначила, що холодну пору краще пересидіти на самоті чи принаймні контактуючи з невеликою кількістю близьких людей, десь на віддаленій і самостійній роботі і нікуди особливо не потикаючись. Ви ніби накопичуєте сили і знання. Непогано було б присвятити цей час навчанню чи вдосконаленню, підвищенню кваліфікації.

А з першими теплими променями сонця ви вже плануєте подальші дії та розпочинаєте рух уперед, хай ще не сміливий, але це буде все ж початок нового напряму. І тут для вас важливі люди, на яких ви можете спертися, тому формуйте свою команду підтримки.

Літо цілком підходить для відпочинку та вирішення особистих питань. На перший план виходять стосунки, у когось із Котів вони тільки зароджуються, у когось – відновлюються чи розвиваються, але головне, що вони є, а значить, є над чим працювати. Тут буде і флірт, і романтика, і спільний відпочинок, а у когось і весілля. Звичайно, роботи теж трохи передбачено, але вона не буде головною у цей період.

Із першими холодами ви наче згадуєте про те, що все ж потрібно працювати, на життя заробляти, і знову зосереджуєтесь на виробничих питаннях. І тут уже досягаєте певних успіхів завдяки своїй інтуїції та наполегливості, бо здатні вчасно помітити перспективи та наполягти на своєму. Тут уже і значні надходження можливі, які ви радо розділите зі своєю командою.

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