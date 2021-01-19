Китайський гороскоп для Змії на 2021-й: яким буде рік

У тих, хто народився у рік Змії, 2021-й обіцяє бути творчим – захочеться займатися прекрасними речами, що роблять світ навколо нас більш гармонійним. Змін зазнає особисте життя та навіть зовнішність, а кар'єра може піти вгору.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп для Змії (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) на прийдешній рік. За її словами, зовнішній вигляд та стиль у представників знаку можуть змінитися – раптом захочеться спробувати нову зачіску, вбратися в новий одяг і мати більш сучасний вигляд.

Також може оновитися і техніка, якою ви користуєтесь і з якою працюєте. Буде досить сильним бажання замилювати очі, скласти про себе краще уявлення. І у вас вистачить засобів на всі ці зміни.

На початку року ви перебуватимете на підйомі, вам будуть притаманні доволі різкі і рішучі кроки, коли ви захочете розширити свої сфери впливу, змінити все, що ви бачите навколо, ваша кар'єра різко піде вгору.

Дещо змінюється і ваше оточення, яке складатиметься з людей вищого світу, відомих та успішних, з якими ви не просто спілкуватиметесь, а ще й укладатимете угоди та створюватимете нові проєкти.

Весна принесе романтичні настрої, і ваше особисте життя може зазнати змін – потягне на побачення, захочеться стати кращими, показати себе з найліпшого боку, продемонструвати всі свої таланти. Звичайно, працювати вам теж доводиться, але весь фокус уваги буде зосереджено на стосунках і на тому, як проявити себе так, аби зацікавити партнера.

Літо також сприятиме романтичним стосункам, які вже виходять із цукерково-букетного періоду і перетворюються на більш зрілі та сімейні. У цей час ви можете або створити родину, або перейти на новий рівень, або зміцнити свої родинні зв'язки і новими очима подивитися на своїх давніх партнерів.

А ближче до кінця року вже можна і трохи перепочити, і не так уже бурхливо реагувати на все те, що відбувається навколо. Ви немов завмираєте разом із природою, більше захоплюєтесь спогляданням, збиранням інформації та її аналізом, ніж якоюсь активною діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL: