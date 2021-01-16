Китайський гороскоп для Тигрів на 2021-й: рік принесе кар'єрне зростання
Людям, які народилися у рік Тигра, Металевий Бик (символ 2021-го) принесе спілкування і встановлення нових зв'язків. Трапиться багато нагод прокачати свої комунікативні навички і навчитися вправно і зі взаємною користю спілкуватися з людьми.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Тигрів на 2021-й (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). За її словами, такі навички знадобляться для того, щоб заснувати чи розвивати свій бізнес, і досягти в цьому напрямі неабияких успіхів.
"Та й в особистому житті вміння чути іншу людину, ставити себе на її місце і домовлятися буде надзвичайно корисним. Таким ви налагодите особисте життя, а стосунки у родині перейдуть на новий рівень", – сказала Соломка.
Взимку ви можете розпочати власну справу чи хоча б замислитися над цим і вже зробити якісь певні кроки – вивчити тему, дослідити досвід інших та свою цільову аудиторію, знайти помічників та соратників, заявити про себе всім і налагодити зворотний зв'язок. Зрештою, здобудете нові знання та спробуєте, як це працює.
Весна принесе більше впевненості, ви вже можете отримати гарні плоди ваших починань, заробити перші гроші і переконатися, що ви перебуваєте на правильному шляху.
Тут важливо не спішити і все робити уважно, ретельно, розраховуючи кожен крок.
Літо принесе чимало контактів, і це будуть як зустрічі особисті, приємні в усіх аспектах, так і ділові – конференції, зібрання, перемовини, на яких ви можете дістати чимало цікавих пропозицій, які здатні підняти вас та вашу справу на зовсім інший рівень. Також вам можуть запропонувати кар'єрне зростання, інвестиції чи інші додаткові можливості просунутися набагато далі.
А восени справи мають усі шанси настільки покращитися, що ви вже можете і розслабитися, і відсвяткувати щасливі миті цього життя у колі друзів та соратників.
Кінець року сприятиме більше відпочинку, ніж роботі, і ви більше витрачатимете гроші, ніж їх зароблятимете. Але й зараз ви будете оточені чималою кількістю людей, з якими залюбки спілкуватиметесь і домовлятиметеся про подальшу співпрацю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка дала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.
Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.
Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопу Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.
Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни та виклики.
Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.
Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а в Левів рік має пройти за постановкою завдань, плануванням та роботою.
Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року потрібно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.