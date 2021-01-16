Китайський гороскоп для Тигрів на 2021-й: рік принесе кар'єрне зростання

Людям, які народилися у рік Тигра, Металевий Бик (символ 2021-го) принесе спілкування і встановлення нових зв'язків. Трапиться багато нагод прокачати свої комунікативні навички і навчитися вправно і зі взаємною користю спілкуватися з людьми.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Тигрів на 2021-й (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). За її словами, такі навички знадобляться для того, щоб заснувати чи розвивати свій бізнес, і досягти в цьому напрямі неабияких успіхів.

"Та й в особистому житті вміння чути іншу людину, ставити себе на її місце і домовлятися буде надзвичайно корисним. Таким ви налагодите особисте життя, а стосунки у родині перейдуть на новий рівень", – сказала Соломка.

Взимку ви можете розпочати власну справу чи хоча б замислитися над цим і вже зробити якісь певні кроки – вивчити тему, дослідити досвід інших та свою цільову аудиторію, знайти помічників та соратників, заявити про себе всім і налагодити зворотний зв'язок. Зрештою, здобудете нові знання та спробуєте, як це працює.

Весна принесе більше впевненості, ви вже можете отримати гарні плоди ваших починань, заробити перші гроші і переконатися, що ви перебуваєте на правильному шляху.

Тут важливо не спішити і все робити уважно, ретельно, розраховуючи кожен крок.

Літо принесе чимало контактів, і це будуть як зустрічі особисті, приємні в усіх аспектах, так і ділові – конференції, зібрання, перемовини, на яких ви можете дістати чимало цікавих пропозицій, які здатні підняти вас та вашу справу на зовсім інший рівень. Також вам можуть запропонувати кар'єрне зростання, інвестиції чи інші додаткові можливості просунутися набагато далі.

А восени справи мають усі шанси настільки покращитися, що ви вже можете і розслабитися, і відсвяткувати щасливі миті цього життя у колі друзів та соратників.

Кінець року сприятиме більше відпочинку, ніж роботі, і ви більше витрачатимете гроші, ніж їх зароблятимете. Але й зараз ви будете оточені чималою кількістю людей, з якими залюбки спілкуватиметесь і домовлятиметеся про подальшу співпрацю.

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