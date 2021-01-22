Китайський гороскоп для Собаки на 2021-й: яким буде рік

Тим, хто народився у рік Собаки, у 2021-му потрібно все тримати під контролем і не розслаблюватись, бо рік може таїти у собі різні сюрпризи, і не всі з них будуть приємними. Але головною особливістю цього року буде питання грошей.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Собаки на 2021-й (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). За її словами, представники знаку докладатимуть чимало сил для того, щоб перебувати на плаву, багато працюватимуть, але потрібні будуть ще й певні знання та інтуїція, щоб закрити всі свої фінансові питання.

Початок року буде сприятливим для тяжкої роботи, зокрема і фізичної, і інтелектуальної, для обробки величезної кількості інформації, опрацювання різних варіантів, напруження усіх груп м'язів. І тут вам знадобиться як здатність концентруватися на меті, так і вміння вчасно розслаблятися і довіряти волі неба та іншим людям.

Весною захочеться відчути свободу і десь уже розвіятися, а не сидіти в чотирьох стінах. І ви заплануєте собі різні переміщення чи переїзди, будете радо відгукуватися на пропозиції відряджень, аби лише змінювався пейзаж за вікном і можна було поспілкуватися з багатьма людьми.

Літо також обіцяє бути досить напруженим та насиченим подорожами та роботою. Ви здійснюєте свої плани, досягаєте певних цілей, налагоджуєте свою діяльність так, щоб і працювати, і життям насолоджуватись. Тут дуже знадобляться ваші комунікативні навички, коли ви й інших залучаєте до своєї роботи.

А наприкінці року ви вже захочете вбратися у капці та відпочити, бо попередній період був надто вже бурхливим та сповненим пригод. І ви можете знайти собі тихе та затишне місце, облаштувати все так, щоб вам було зручно, і впасти у сплячку. І тут не зле було б якось потурбуватися і про пасивний дохід, щоб поки ви відпочиваєте, гроші звідкілясь бралися.

Тут може знадобитися і допомога спеціально навчених людей, тож не уникайте допомоги фінансових експертів, а інколи й усі турботи щодо питань фінансів перекладайте на тих, хто більше на цьому розуміється і кому ви довіряєте.

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