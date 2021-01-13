Китайський гороскоп для Щурів на 2021-й: що принесе рік

Рік Металевого Бика, 2021-й, загалом буде для Щурів вдалим – вирішаться важливі майнові питання, може з'явитися можливість для початку власної справи, покращиться особисте життя.

Психологиня, тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала китайський гороскоп для людей, які народилися у рік Щура (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Більшість представників знака почуватимуться бадьорими та сповненими енергії.

Водночас, за словами експертки, Щурам не варто забувати про роботу – їм все-таки доведеться працювати здебільшого головою, а приступи шаленої розумової праці будуть перемежовуватися періодами спокою та повного релаксу, "коли не хочеться навіть мізинцем ворушити".

До того ж представникам знака тарологиня порадила особливо не напружуватися й відпочити – ви вже досить собі накопичили, можна отримувати якісь дивіденди та бонуси.

Вдалими, за її словами, будуть усі питання, що стосуються майна, – ви можете покращити свій життєвий простір, навіть змінити житло на більш зручне і сучасне. А ще можете завести собі більш стабільні стосунки, якщо для вас це питання досі залишається актуальним.

Узимку знайдеться чимало роботи для розуму, ви будете надзвичайно діловими та завзятими, чітко дотримуватиметесь своїх зобов'язань, берегтимете свій та чужий час. Можете започаткувати власний бізнес чи справу, яку ви розпочнете з кількома однодумцями.

Весна може пройти вся у святах та розвагах із численними родичами та друзями, та й колеги схилятимуть вас весело проводити час, а не роботу виконувати. І ви собі можете це дозволити, адже вам є що святкувати і на що розважатись.

Не надто ви напружуватиметесь і влітку, але вам уже компанія не потрібна, бо і так непогано живеться – з'являється більше вільного часу, який ви проводите на природі, насолоджуючись свободою і чистим повітрям. А може і взагалі переїдете кудись туди, де видно небо і багато зелені, й або зовсім відмовитесь від роботи, або переведете її на віддалений режим.

Осінь та решта року проходять теж не напружено, але з чітким дотриманням потрібних процедур та часових обмежень.

"Ваше життя відбувається з помірним навантаженням. Хоч інколи й здаватиметься, що ви переливаєте з пустого в порожнє, але ви отримуєте за це гроші і цілком вас життя цілком задовольняє", – підсумувала Соломка.

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