Китайський гороскоп для Півня на 2021-й: рік буде вдалим

Для народжених у рік Півня 2021-й обіцяє бути вдалим і в кар'єрі, й у фінансах, і в особистому житті. Для досягнення усіх поставлених цілей доведеться трудитися, однак цьому завжди сприятиме удача.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Півня (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) на прийдешній рік. Вона наголосила, що разом із тим, це не означає, що можна сидіти на місці й очікувати, поки вам на голову впадуть шалені багатства та неймовірна удача.

Все ж доведеться трудитись, але це не буде тяжка праця з ранку до світанку. Просто час від часу ви саме у час найбільшої віддачі опиняєтесь у потрібний час і в потрібному місці, потрапляєте на очі керівництва, преси чи інших відповідальних людей. Вас вчасно помічають і складають про вас якнайкраще враження, ще й іншим переповідають. А звідси вже й починається смуга вдалих подій.

Залишок зими ви проведете у роздумах та плануванні, намагаючись зрозуміти, куди далі рухатись, збираючи чужий досвід та аналізуючи ймовірні напрями. Це буде досить спокійний зовні період, але всередині вас відбувається справжня революція.

Весна – час активних дій, ви весь час перебуваєте на видноті, багато спілкуєтесь із потрібними людьми, навіть виступаєте перед народом і загалом досягаєте неабияких успіхів та перемог, особливо в усьому, що стосується публічних виступів та роботи з широким загалом. Словом, ви стаєте відомими і навіть популярними, і це сприяє вашому подальшому успіху та заробіткам.

Тепла пора року більше підходить для відпочинку, але він буде досить активним, та ще й гуртовим. Тобто ви знову опинетеся посеред людей і можете там зайняти лідерські позиції, тобто самі все організовуєте, згуртовуєте народ і на цьому піднесенні весело і змістовно проводите час, заробляючи водночас досить непогані гроші.

А от під кінець року ви вже можете розраховувати і на дивіденди, коли активності від вас може і не буде, але за вас усе працює, приносячи вам і гроші, і славу, і нові можливості. І це буде саме той щасливий випадок, як всі уявляють – вам шалено щастить, а ви для цього, здається, нічого і не робите.

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