Китайський гороскоп для Мавпи на 2021-й: яким буде рік
Головна тема 2021-го для тих, хто народився у рік Мавпи, – бажання свободи та незалежності. І ви всіма силами прагнутимете влаштувати так своє життя, щоб якомога менше залежати від зовнішніх обставин та інших людей і більше покладатися на себе, на внутрішні ресурси.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Мавп (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) на прийдешній рік. За її словами, так може стартувати і ваше бажання монетизувати якісь свої таланти та хобі, щоб більше заробляти, але вільно і з задоволенням.
"Звичайно, праця на себе – це ще та відповідальність, але ви до неї вже готові. Прагнення до звільнення від залежності стосуватиметься і бажання кинути шкідливі звички та якомога менше залежати від певних продуктів та речовин, а ще – від токсичних людей та стосунків, ви більше турбуватиметесь про власне здоров'я, зокрема психічне, та ще й інших агітуватимете", – сказала Соломка.
Залишок зими пройде у зароблянні грошей звичним способом, але все голосніше заявляє про себе прагнення створити власний напрям, власний бізнес, можливо, з підтримкою рідних чи друзів, що вірять у вас.
Навесні у вас уже чимало роботи, і все потрібно встигнути, бо цінна кожна секунда. І ви починаєте рухати, створювати якісь нові напрями, вкладати гроші та зусилля в розкрутку. Звичайно, це було дещо авантюрно з вашого боку – зважитися і почати, але хіба краще сидіти на одному місці і вмирати з нудьги?
Влітку ви немов завмираєте, бо особливих подій не відбувається, ви зробили все, що могли і залишається лише очікувати, коли посіяні вами зерна проростуть. Тож за ці місяці можна і відновити сили після такої напруженої весни.
А от восени ви вже пожинаєте ці плоди. І переконуєтесь у тому, що ви таки обрали правильні стратегію і напрям руху. Ви піднімаєтеся і у власних очах, та й думка вашого оточення про вас змінюється, вас починають більше поважати і навіть захоплюватися.
Роботи у вас зараз також чимало, але ви перебуваєте на такому піднесенні, що вона вас абсолютно не напружує, а навпаки – мотивує зробити ще більше, щоб і заробити, і більший досвід отримати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка склала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.
Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.
Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопу Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.
Тиграм Металевий Бик принесе спілкування і встановлення нових зв'язків для започаткування власного бізнесу, а у Котів з'явиться набагато більше можливостей та пропозицій.
У тих, хто народився у рік Дракона, 2021-й буде бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків. На допомогу можуть прийти медитативні чи дихальні практики.
У Змій рік обіцяє бути творчим – захочеться займатися прекрасними речами, що роблять світ навколо нас більш гармонійним. Змін зазнає особисте життя та навіть зовнішність, а кар'єра може піти вгору.
Коням 2021-й принесе багато роботи – має активізуватися все, що пов'язано з розумовою діяльністю і засвоєнням нових знань або їх переданням іншим.
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.