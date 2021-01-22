Китайський гороскоп для Мавпи на 2021-й: яким буде рік

Головна тема 2021-го для тих, хто народився у рік Мавпи, – бажання свободи та незалежності. І ви всіма силами прагнутимете влаштувати так своє життя, щоб якомога менше залежати від зовнішніх обставин та інших людей і більше покладатися на себе, на внутрішні ресурси.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Мавп (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) на прийдешній рік. За її словами, так може стартувати і ваше бажання монетизувати якісь свої таланти та хобі, щоб більше заробляти, але вільно і з задоволенням.

"Звичайно, праця на себе – це ще та відповідальність, але ви до неї вже готові. Прагнення до звільнення від залежності стосуватиметься і бажання кинути шкідливі звички та якомога менше залежати від певних продуктів та речовин, а ще – від токсичних людей та стосунків, ви більше турбуватиметесь про власне здоров'я, зокрема психічне, та ще й інших агітуватимете", – сказала Соломка.

Залишок зими пройде у зароблянні грошей звичним способом, але все голосніше заявляє про себе прагнення створити власний напрям, власний бізнес, можливо, з підтримкою рідних чи друзів, що вірять у вас.

Навесні у вас уже чимало роботи, і все потрібно встигнути, бо цінна кожна секунда. І ви починаєте рухати, створювати якісь нові напрями, вкладати гроші та зусилля в розкрутку. Звичайно, це було дещо авантюрно з вашого боку – зважитися і почати, але хіба краще сидіти на одному місці і вмирати з нудьги?

Влітку ви немов завмираєте, бо особливих подій не відбувається, ви зробили все, що могли і залишається лише очікувати, коли посіяні вами зерна проростуть. Тож за ці місяці можна і відновити сили після такої напруженої весни.

А от восени ви вже пожинаєте ці плоди. І переконуєтесь у тому, що ви таки обрали правильні стратегію і напрям руху. Ви піднімаєтеся і у власних очах, та й думка вашого оточення про вас змінюється, вас починають більше поважати і навіть захоплюватися.

Роботи у вас зараз також чимало, але ви перебуваєте на такому піднесенні, що вона вас абсолютно не напружує, а навпаки – мотивує зробити ще більше, щоб і заробити, і більший досвід отримати.

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