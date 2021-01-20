Китайський гороскоп для Кози на 2021-й: рік буде сповненим пригод

Для тих, хто народився у рік Кози, 2021-й буде непростим та більше сповненим ризиків та пригод, ніж спокійного і ситого життя.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Кози (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) на 2021 рік. За її словами, не тільки обставини так складатимуться, ви самі нариватиметеся на різні виклики, вас манитиме все, де є дух змагання, захочеться проявити себе, показати світу на що ви здатні.

Соломка наголосила, що може навіть доходити до досить серйозних протистоянь та скандалів, тому краще застосовувати енергію у мирних цілях і більше брати участь у різних конкурсах та змаганнях, де і показати себе можна, і з суперниками поборотись і зайвий заряд напруги скинути.

Залишок зими підходить для спокійної роботи, коли ви заощаджуєте сили і просто виконуєте звичні операції, не намагаючись стрибнути вище голови. Звичайно, особливих коштів ви таким чином не заробите, але підготуєте себе до майбутніх великих справ.

Весна розкриває ваші таланти, і ви вже вмикаєте на повну силу і свій мозок, і рішучість, і починаєте демонструвати лідерські риси. От зараз і захочеться і проявляти себе, і ризикувати, і випробовувати. Словом, стати доволі екстремальними, і тут головне вчасно зупинятися і переводити ці прагнення в енергію творення, а не руйнування.

Влітку ви можете почати мандрувати, податися у місця вашого дитинства чи юності, нагадають про себе й ваші родичі чи давні друзі. І всі ці контакти будуть також пов'язані зі створенням чогось нового, коли ви, використовуючи свої таланти, старі контакти та нові ідеї, зможете вигадати щось дуже цікаве та творче, що захопить не лише вас, але й чимало народу.

Осінь сприятиме кардинальним змінам, ви можете вирішити кудись вирушити світ за очі – чи на нову роботу, чи в іншу країну, змінивши все у своєму житті – від місця проживання, напрямів роботи до оточення та уподобань.

"Отже, рік обіцяє бути дуже цікавим, місцями навіть небезпечним, і вам потрібно бути обережнішими і не лізти зайвий раз у трансформаторну будку, особливо коли ви не розбираєтеся в електриці", – додала Соломка.

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