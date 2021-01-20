Китайський гороскоп для Коня на 2021-й: що принесе рік

Тим, хто народився у рік Коня, 2021-й принесе багато роботи, зокрема вона стосуватиметься інтелектуальної праці. У прийдешньому році має активізуватися усе, що пов'язано з розумовою діяльністю та засвоєнням нових знань або їх переданям іншим.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для представників знаку (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) на рік. За її словами, вони прагнутимуть спробувати багато нового, докладатимуть зусиль, щоб осягнути величезний обсяг інформації.

"Можете наважитися навіть на написання наукових праць чи книг, створення навчальних програм чи посібників. Багато хто наважиться нарешті на викладацьку діяльність і передаватиме свої знання та досвід іншим", – зазначила Соломка.

Взимку, за її словами, ви накопичуватимете різні знання та буде час для освоєння нових навичок та підвищення кваліфікації. Це можуть бути різні курси з прикладних дисциплін, щоб стати ще успішнішими в обраній сфері. Втім, може потягнути і в інший бік, у інші сфери діяльності, де вам здаватиметься, що там набагато цікавіше та привабливіше.

Весна може взагалі активізувати тягу до переміщення і ви вирушите десь подалі. Можливо, на запрошення якихось авторитетних осіб і на дуже вигідних умовах. Тож, вірогідна зміна місця проживання і роботи, аж до переїзду за кордон. А може і просто хатинку собі знайдете для спокою та відпочинку.

Влітку настає гарна пора для спокою, коли непогано було б зависнути в якомусь гарному місці і присвятити час різним роздумам та, можливо, написанню чогось мудрого та вічного. Чи то мемуарів, чи наукових праць, коли потрібно опрацювати чимало матеріалу й у тиші створити щось унікальне. А можна і не створювати, але все одно доведеться працювати і рухатися у цьому напрямі.

Кінець року підходить для того, щоб завершити всі проєкти і врешті показати людям та світу плоди ваших роздумів та напрацювань. На жаль, не у всіх буде час та натхнення для особистого життя, зате можливі прориви у кар'єрі та успіхи у громадському житті.

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