Китайський гороскоп для Кабана на 2021-й: рік буде прибутковим

Люди, народжені в рік Свині (Кабана), можуть стати фінансово успішними у 2021 році. Це стане результатом тривалої та наполегливої праці.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на рік Металевого Бика для представників Свині (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). За її словами, у цей період вони матимуть можливість завершити всі справи, що були давно розпочаті.

"Особливо, якщо потрібно розв'язати різні майнові питання, але до того чи руки не доходили, чи якісь обставини заважали. Тож цього року ви маєте всі шанси нарешті купити житло, оформити потрібні папери, успішно зайнятися всіма юридичними питаннями, а ще – вкласти гроші в надійні проєкти, засоби виробництва, знання, своє здоров'я та освіту, збудувати дім, закласти сад. Одно слово, займаєтеся всім тим, що дає вам змогу почуватися впевнено та стабільно, і не тільки цього року, але й на досить тривалу перспективу", – сказала Соломка.

Зима стане часом для роздумів і формулювання ідей, що згодом принесуть дивіденди, ви будете прораховувати свої ідеї, шукати радників і соратників, складати бізнес-плани й активно заробляти гроші на свої бажання.

З першим теплом, за словами тарологині, можуть активізуватися справи, що стосуються родини, землі та нерухомості, ви займатиметеся пошуком та придбанням "і ставка, і млинка, і вишневого садка". Паралельно можуть розв'язатися особисті питання, з’являється партнер, налагоджуються стосунки, одно слово, родина може збільшитися, тому й будинок вам знадобиться трохи більший, ніж ви планували.

Літо пройде досить традиційно й загалом спокійно, головне, що ви працюєте, виконуєте всі свої плани, маєте час і на роботу, і на відпочинок, і на родину. Найголовніше, що вам вдається налагодити потрібні зв'язки, зокрема, і в офіційних інстанціях, і оформити всі потрібні папери, дозволи тощо.

Восени ви підбиваєте підсумки своєї діяльності та збираєте врожай, у прямому й переносному значеннях. Тобто ви підраховуєте витрати й прибутки, звіряєте їх із планом та усвідомлюєте, наскільки вдалими були ваші починання і чи можете ви собі дозволити придбати ще щось вартісне.

Нагадаємо: раніше Соломка дала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання, може з'явитися можливість для початку власної справи, поліпшиться особисте життя.

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