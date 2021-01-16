Китайський гороскоп для Бика на 2021-й: що принесе рік
Люди, які народилися в рік Бика, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах – від самопочуття до фінансів, від кохання до кар'єри.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Биків на 2021 рік (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Утім, вона наголосила, що для досягнення успіхів доведеться довго й наполегливо працювати.
"Ви не шукатимете легких шляхів і не намагатиметеся перекласти на інших свою роботу, бо не звикли, щоб усе легко й просто давалося, от і цього року всі проєкти будуть реалізовуватися більше завдяки важкій праці, ніж фортуні. Ще однією з особливостей року буде ваше прагнення навчитися чогось нового та впровадження в життя й роботу якихось нових сучасних технологій", – сказала Соломка.
Решта зими, за її словами, обіцяє владнати всі питання у стосунках і родині, прийти до взаєморозуміння та консенсусу. Зрештою, ви чимало працюватимете над тим, щоб і ви були щасливими у своїй сім'ї, і родина була всім задоволена.
Весняні місяці потішать здійсненням давніх мрій. Але ви знову тяжко над цим працюєте, бо запланували чимало звершень і доводиться гарувати день і ніч, щоб усе зробити якісно, вчасно і не вибитися з окресленого графіку. А тут ще паралельно виникають дедалі нові та нові зобов'язання, від яких не можна відмовитися.
Улітку можете й відпочити трохи, але ви, здається, знову віддасте перевагу роботі, бо знадобляться гроші й ви не захочете упускати можливості їх заробити. Особливо вдалими будуть напрями, пов'язані з будівництвом, ремонтами та іншими дизайнерськими сферами.
Кінець року обіцяє бути не менш напруженим, бо як відмовитися від роботи, коли вона сама в руки йде. І вам захочеться випередити всіх конкурентів і поставити кілька рекордів, щоб ні в кого сумнівів не виникало, що ви найкращі у своїй сфері.
"Отже, загалом рік обіцяє бути вдалим, хоч і напруженим і сповненим працею. Але до цього Бику, власне, не звикати, бо приказку "працює як віл" не даремно придумали", – підсумувала Соломка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка дала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.
Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.
Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни та виклики.
Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.
Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а в Левів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.
Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року потрібно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.