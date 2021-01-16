Китайський гороскоп для Бика на 2021-й: що принесе рік

Люди, які народилися в рік Бика, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах – від самопочуття до фінансів, від кохання до кар'єри.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для Биків на 2021 рік (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Утім, вона наголосила, що для досягнення успіхів доведеться довго й наполегливо працювати.

"Ви не шукатимете легких шляхів і не намагатиметеся перекласти на інших свою роботу, бо не звикли, щоб усе легко й просто давалося, от і цього року всі проєкти будуть реалізовуватися більше завдяки важкій праці, ніж фортуні. Ще однією з особливостей року буде ваше прагнення навчитися чогось нового та впровадження в життя й роботу якихось нових сучасних технологій", – сказала Соломка.

Решта зими, за її словами, обіцяє владнати всі питання у стосунках і родині, прийти до взаєморозуміння та консенсусу. Зрештою, ви чимало працюватимете над тим, щоб і ви були щасливими у своїй сім'ї, і родина була всім задоволена.

Весняні місяці потішать здійсненням давніх мрій. Але ви знову тяжко над цим працюєте, бо запланували чимало звершень і доводиться гарувати день і ніч, щоб усе зробити якісно, вчасно і не вибитися з окресленого графіку. А тут ще паралельно виникають дедалі нові та нові зобов'язання, від яких не можна відмовитися.

Улітку можете й відпочити трохи, але ви, здається, знову віддасте перевагу роботі, бо знадобляться гроші й ви не захочете упускати можливості їх заробити. Особливо вдалими будуть напрями, пов'язані з будівництвом, ремонтами та іншими дизайнерськими сферами.

Кінець року обіцяє бути не менш напруженим, бо як відмовитися від роботи, коли вона сама в руки йде. І вам захочеться випередити всіх конкурентів і поставити кілька рекордів, щоб ні в кого сумнівів не виникало, що ви найкращі у своїй сфері.

"Отже, загалом рік обіцяє бути вдалим, хоч і напруженим і сповненим працею. Але до цього Бику, власне, не звикати, бо приказку "працює як віл" не даремно придумали", – підсумувала Соломка.

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