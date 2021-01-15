Кішка з Одеси майже місяць пливла до Ізраїлю, випадково потрапивши в контейнер із цукерками. Фото
Кішка з Одеси випадково потрапила у вантажний контейнер із цукерками й вирушила в тритижневу подорож на кораблі до Ізраїлю.
Як пише "7 канал", дістатися до кінцевого пункту й не померти з голоду тварині допомогла її кмітливість. Адже, щоб вижити, кішка додумалася прогризати коробки і їсти цукерки.
За словами директора одеської експедиторської компанії Star Shine Shipping, на камери відеоспостереження потрапив момент, коли кішка забігла в контейнер просто під час навантаження товару на борт. Її ніхто не помітив.
"Це унікальний випадок – таке трапилося вперше у практиці компанії, а також у роботі колег. Вона пливла морем три тижні та їла цукерки, прогризаючи коробки", – розповів чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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