Катаклізми і проблеми зі здоров'ям: чого чекати від квітня

Згідно з китайським календарем і методом Цімень Дуньцзя, квітень – один з двох порожніх місяців року, що обіцяє зниження захисних сил організму і витривалості.

За китайським календарем, це місяць Водного Дракона, який створює фон зі спадом імунітету і оптимізму, особливо 4-го ввечері, 5, 10, 16, 17, 19, 28, 29 квітня і 4 травня. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла майстриня фен-шуй Вікторія Хілініч.

У такі дні кращої тактикою є відпочинок і релакс, а також турбота про підтримку свого здоров'я. Особлива комбінація для фен-шуй за методом Летючих Зірок 2/5 на Південному Сході, чітко дає зрозуміти, що варто очікувати локальних природних лих і концентрації інших катаклізмів, особливо 5, 10, 16, 17, 20, 28, 29 квітня і 4 травня.

"Якщо ваш вхід в будинок розташований на Південному Сході, то вам варто вжити всіх заходів безпеки і берегти здоров'я. Можна очікувати різких змін погодних умов і слід уникати відвідування шкідливих місць. Квітень не принесе вирішальних позитивних зрушень і результатів в глобальних масштабах, крім краху вже повністю не життєздатних систем, а також нові закони, що створюють перешкоди для великих грошових рухів, під егідою поновлення систем. Залишається продовжувати розпочаті раніше рутинні проекти, щоб заробити на прожиток. Для тих, хто намагається працювати в повну силу, займаючись будь-якими справами, необхідно бути готовим до гострих ситуацій і раптових скандальних подій. З новим продуктом на ринок можна вийти, якщо тільки він є предметом необхідності і може доставлятися наземним транспортом. Інші інновації можуть бути підтримані лише під егідою рятування від безнадійно зіпсованого", – зазначила Хілініч.

Однак квітень буде вдалим для втечі від публічної активності і пасивного відпочинку на Півдні, якщо вдасться знайти таку можливість. Дивовижні результати будуть від усамітненої роботи над вдосконаленням майстерності в обраному вами вигляді дій, а також над своїм внутрішнім духовним світом, що може надавати несподівані позитивні відкриття.

"Сталість таких зусиль, прикладених в обраному вами напрямку, покаже свій результат до 27 квітня. Створює перешкоди подій переїзду, зміни місця проживання, затримки в подачі і оформлення будь-яких офіційних документів. Це один з місяців очевидних економічних складнощів для України. Хоча, не очікується різкого падіння курсу гривні. Основні проблеми – отримання і розподіл інвестицій, труднощі у банківських систем. Спливають махінації великих розмірів, корупційні схеми, виникають обмеження для здійснення великого руху для вкладів", – попередила майстриня фен-шуй.

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