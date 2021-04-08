У МОЗ сказали, коли Івано-Франківськ та Ужгород можуть вийти з "червоної" зони

Івано-Франківська область уже в п'ятницю, 9 квітня, може перейти з "червоної" в "жовту" зону карантину, а Закарпатська – пом'якшити обмеження в найближчі два дні.

Про таку можливість повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24" у четвер, 8 квітня. Заступник міністра охорони здоров'я також заявив, що в середньому вихід до показників "жовтої" зони у регіонів займає 3-4 тижні.

"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з" червоного "рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в" жовту "зону.

Закарпатська область – через день-два також вийде з "червоної" рівня. Тобто ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни ", – зазначив головний санітарний лікар.

Відзначимо, що про вихід цих двох областей з червоної зони говорив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В ефірі "Право на владу" увечері 8 квітня глава МОЗ уточнив, що найважча ситуація з COVID-19 на зараз у Києві, а також у Хмельницькій та Миколаївській областях.

"Зараз важка ситуація в Києві. Київ, Хмельницька та Миколаївська області. У той же час західні області – Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька – вони будуть виходити.

Івано-Франківська область завтра вже буде виведена з "червоного" рівня. Закарпатська – ми дивимося на показник за кількістю виявлених випадків. Теж вона буде виведена на "жовтий" рівень", – розповів Степанов.

Додамо:

за 7 квітня в Івано-Франківській області виявили 274 нових випадки коронавируса, 17 осіб померли.

На Закарпатті було 325 нових інфікованих COVID-19, померли 4 хворих.

Дані на 8 квітня covid19.rnbo.gov.ua

Дані на 8 квітня covid19.rnbo.gov.ua

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