Історія старого будинку в Харкові викликала дискусію в мережі. Фото

Один із будинків у Харкові на розі Москалівської і Рибасівської вулиць став предметом обговорення в мережі. Будівля ззовні видається дуже старою й занедбаною, її часто фотографують і пишуть про неї пости, але досі не всі місцеві жителі знають її історію.

Нещодавно ще одне фото у Facebook-спільноті "Харків. Історія. Факти" виклала одна з підписниць. Вона назвала об’єкт дуже цікавим будиночком і попросила земляків поділитися тим, що їм про нього відомо (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Харків'яни зазначили, що цей маленький будиночок – колишня водорозбірна будка, яку місцеві називали "басейнею". Її звели в 1882 році, після того як у місті протягнули водопровід. Саме сюди в ті часи люди приходили по воду, оскільки в будинках водопостачання не було. Водночас за кожні два відра води платили пів копійки.

Колишня водорозбірна будка на Москалівській у Харкові Facebook Natalia Natalia

За словами місцевих жителів, біля басейні завжди юрмився народ, а в чергах часом доходило навіть до бійок. Пізніше таких будок на Москалівці, як називають район містяни, побільшало, ще згодом тут почали курсувати водовози. Цікаво, що раніше це дворове місце було під різними номерами: від 39 до 45, а нині значиться як Москалівська, 43.

Колишня водорозбірна будка в Харкові Facebook Tatyana Ehmaykina

"Це колишній водорозбірний пункт на Москалівській вулиці. Тут був колодязь і резервуар... Після створення системи централізованого водопостачання він втратив актуальність, простояв порожнім років 40... І в 1990-х був приватизований. Тепер житловий будинок", – уточнив Борис Рогожин.

"Чув я, що в цьому будинку в підвалі є сходи і ведуть вони глибоко вниз до самої підземної річки Нетеча. Хто знає, правда?!" – зі свого боку поцікавився Валера Нікітін.

Під цим коментарем розгорілася суперечка – харків'яни обурилися через таке питання й зазначили, що жарт не вдався.

Водорозбірна будка на вулиці Москалівській у Харкові

Інші підписники просто зауважили, що цей будиночок на Москалівській справді виділяється й завжди привертав їхню увагу. На додаток до цього вони поцікавилися, чому вулиця, на якій він розташований, "раніше була Москалівка, а зараз Москалівська".

"Була вулиця Жовтневої революції, а стала Москалівська. Це район називається Москалівка", "Завжди цікавило – а як там усередині", "Тепер будинок із усіма зручностями, у господаря золоті руки", "Теремок!", "Там таких цікавих будиночків багато і далі в глиб до самого Новожанового!", "Цікавих багато, але таких більше немає в місті", "Ох, якби ще "підмарафетити", це було б чудово", – прокоментували харків'яни.

Коментарі харків'ян Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі підписників Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі користувачів мережі Facebook "Харків. Історія. Факти"

Думки харків'ян Facebook "Харків. Історія. Факти"

Думки користувачів мережі Facebook "Харків. Історія. Факти"

Думки підписників Facebook "Харків. Історія. Факти"

Реакція харків'ян Facebook "Харків. Історія. Факти"

Реакція підписників Facebook "Харків. Історія. Факти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережі показали фото "піжонів" під час запуску трамвая в Харкові. Місцеві жителі здивувалися з їхнього дивного стилю моди, а також "посперечалися" про вулицю, якою рухався цей транспорт у місті.