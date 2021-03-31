Історики знайшли архівне фото собору у Харкові, зруйнованого більшовиками

У мережі оприлюднили архівну світлину Миколаївського собору у Харкові, зруйнованого російськими окупантами за часів сталінського режиму.

Фото з'явилося на сторінці блогу History Ukraine у Twitter. Автори допису уточнили, що знімку вже виповнився 91 рік.

"Знищення російськими окупантами Миколаївського собору. Харків, 1930 рік", – йдеться у підписі.

Судячи з кадру, більша частина храму була перетворена на руїну. Вціліли лише кілька стін, внутрішні нефи та п'ять бань.

У коментарях одразу ж з'явилися російські пропагандисти, які намагалися заперечити факт окупації України російськими більшовиками. "Які російські окупанти були у Харкові в 1930?" – написав один із прихильників країни-агресора.

Однак йому та його прибічникам одразу ж відповіли українці і нагадали про злочини режиму того часу.

"Такі, які здійснювали розкуркулення. Оце вони", "Голосніше за всіх "Це не ми!" волають так звані "русскіє". Як у прислів'ї: тримай крадія – кричить сам "Крадій!", "Потім потомки окупантів будуть волати: "Вандали, навіщо Леніна знесли?! Це наша історія", "У більшовиків не було національності. А Харків був окупований червоними більшовиками", – зазначили люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня 1941 року у центрі Києва трапилася серія вибухів у щойно окупованих німецькими військами установах та житлових будинках. Ініціаторами цього злочину став НКВС, представники якого свідомо підривали будинки разом із мирними мешканцями вперше у світовій історії.