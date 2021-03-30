Інфекціоніст розповів, кого з українців треба вакцинувати позачергово

Софія Закревська Суспільство 19:58, 30.03.2021 Оновлено: 20:04, 30.03.2021

Для того, щоб швидше щепити українців проти коронавірусу та використати наявні препарати, треба дати допуск до вакцинації людям із груп ризику

Про це в ефірі Obozrevatel TV заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Він зазначив, що йдеться про громадян категорій 65+, 75+ та 85+, а також тих, хто має серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, ожиріння та інші тяжкі захворювання.

"Вони повинні отримати позачергово це щеплення, і так ми зможемо пришвидшити виконання вакцинації", – сказав медик.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 березня, щеплення проти коронавірусу отримали 14 432 особи. З них одна була вакцинована другою дозою.

Загалом із початку кампанії вакцинації було щеплено 212 898 українців. Із них 212 896 отримали одну дозу, а двоє – завершили вакцинацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть робити до чотирьох мільйонів щеплень від коронавірусу на місяць за наявності препарату.

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