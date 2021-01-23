Індійський гороскоп на 2021-й: для кого рік стане найщасливішим

Згідно з індійським гороскопом, 2021 рік принесе більше позитивних емоцій п'яти знакам, ніж іншим 22.

Відповідно до давньої астрології Індії, враховується положення не тільки Сонця, а й Місяця. Кожна "зупинка" супутника відповідає певній тварині-тотему людини, народженої в цей проміжок часу. Всього таких позицій-накшатр 27. 2021 року світила обіцяють свою прихильність представникам п'яти з них, повідомив сайт "Слова і фрази".

Реваті (дата народження 1 – 12 квітня, тотем – слон)

Ці люди протягом року отримають шанс налагодити справи в роботі чи бізнесі, і як наслідок – матимуть істотну вигоду. Якщо Реваті потребують кардинальних змін у житті, то початок року подарує їм сили та можливості зробити це. Також вони зможуть розпрощатися з боргами, але тільки якщо будуть активно працювати над собою, отримуючи нові знання й навички.

Ардра (дата народження 22 червня – 5 липня, тотем – собака)

За належної активності на початку року справи підуть угору. Тому Ардра будуть впевнені в собі, адже успіх не злякають навіть конкуренти й заздрісники. 2021 рік допоможе завести перспективні стосунки тим людям, які цього хотіли. А сімейних чекає новий виток у взаєминах із другою половинкою.

Магха (дата народження 17 – 30 серпня, тотем – щур)

Протягом року варто звернути увагу на свої вміння, їх важливо показувати на повну. У першій половині року добре йтимуть справи в бізнесі й роботі. Завдяки багатьом навичкам і працьовитості вдасться обійти конкурентів. Друга половина року буде вдалою для серйозних стосунків, створення сім'ї.

Сват (дата народження 24 жовтня – 6 листопада, тотем – буйвол)

Тим, хто народився з 24 жовтня до 6 листопада включно, 2021 рік приготував цілий калейдоскоп подій, до того ж вони будуть стихійно виникати в житті Сват. Це, зокрема, і нові можливості, які важливо не втратити. Але щоб знати, коли саме треба встигнути вхопити удачу за хвіст, слід дослухатися до своєї інтуїції. Як у кар'єрі, так і в коханні все буде складатися дуже добре.

Мула (дата народження 16 – 28 грудня, тотем – собака)

Весь рік буде сповнений позитивними подіями. Якщо не лінуватися й рухатися вперед, то вдасться досягти багато, знайти як справжню любов, так і своє місце під сонцем. А тим, хто вже в шлюбі, варто уважніше ставитися до сім'ї. І тоді близькі нададуть свою підтримку потрібної миті. Якщо до того ж не пропускати цікаві пропозиції, то запанує достаток.

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