Протягом минулого місяця померло четверо тих, кого я знав особисто. Не від інфарктів. Не від СНІД. Не від інших захворювань. А від ускладнень Ковід.

Серед тих, кого я особисто знав, днями помер колишній директор Харківського історичного музею Анатолій Янковський.

Тобто інтенсивність цієї хвилі я відчуваю не тільки завдяки офіційній статистиці. Я спілкуюся з досить широким колом, і по цій вибірці чітко видно, чи зростає захворюваність, чи ні.

Зростає безпрецедентно.

Щойно я пишу щось тут про динаміку смертності (показник, який найскладніше фальсифікувати, чому він і був обраний для відслідковування динаміки епідемії в Україні) приходить хтось з претензіями "а ви знаєте, скільки в Україні помирає від СНІД?!"

Знаю. В місяць від СНІД в Україні помирає від 150 до 250 осіб. Тобто за місяць в Україні помирає від СНІД у два рази меньше, ніж від ускладнень Covid протягом одного дня.

Щорічно в Україні від причин, пов'язаних зі СНІД, помирає близько 3 000 людей. За минулий рік від Covid померло у 6 разів більше, ніж від СНІД.

Ми можемо стверджувати те, що 71-73% українців не здатні застосовувати критичне мислення. Це - медичний факт. У нових умовах це також означає смертельну небезпеку для решти.

За дивним "збігом", як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", 71% вважає COVID-19 штучно створеним. З них 40% думає, що його зробили з метою зменшення кількості населення, 31% – в результаті наукового експерименту, 27% – як бактеріологічну зброю, ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.

Наразі ми вийшли на такі значення, яких у нас ще ніколи не було. За тиждень померло від наслідків Covid 2324 українця. Порівняйте це із грудневим піком.

Я весь час тут говорю про відповідальність людей за власні рішення. Так, 73% виборців проголосували за владу нездар і дилетантів. І вони несуть тепер відповідальність за цей вибір. Бездіяльність чинної влади є наслідком неадекватного викликам вибору більшості виборців.

Пишу це як щоденник. Просто фіксую реальність. Цей пост не є закликом до когось: той, хто здатний до критичного мислення, за рік вже сам все зрозумів, а той, хто не може встановлювати зв'язки між наслідками і причинами, - тому мої пости тут точно не допоможуть.

Отже, в сухому залишку лишаються факти.

1. Більше 70% у популяції не здатні до критичного мислення.

2. Їх рішення (як політичні на виборах так і щоденні, наприклад, не носити маски чи ігнорувати симптоми) можуть бути смертельно небезпечними для решти.

3. При цьому обмеження електоральних прав таких людей суперечить ліберальній парадигмі, в якій ми живемо.

4. Скорочення ідіотів у популяції - справа шляхетна, але вимагає катастрофічних потрясінь для того, щоб вони усвідомили своє окаянство. При чому через власну нездатність усвідомлювати взагалі що-небудь - не факт, що вони усвідомлять через які причини сталися ті наслідки.

5. Чисто теоретично за одне-два покоління цю ситуацію можна змінити. Але боюся, що це можливо за допомогою лише досить жорсткого примусу, доволі авторитарними методами. Освіта і астрономічні штрафи.

Ключовий висновок: ідіоти смертельно небезпечні. І в якості виборців. І в якості політиків.