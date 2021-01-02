Хатня робітниця, яка могла заразити Кернеса COVID-19, стала депутаткою

Мирослав Семенюк Суспільство 12:52, 2.01.2021 Оновлено: 13:56, 2.01.2021

Домробітниця Людмила С., яка тривалий час доглядала за мером Харкова Геннадієм Кернесом, обрана депутаткою однієї їз районних рад Харківської області від "Блоку Кернеса – Успішний Харків".

Як повідомляє Newsroom із посиланням на власні джерела в партії, саме хатня робітниця могла заразити Кернеса COVID-19.

"В оточенні мера є лише одна версія, як Кернес міг заразитися коронавірусом, і ланцюжок веде до людини, яка після поранення 2014 року допомагала йому одягатися", – зазначило джерело.

Однак секретар міськради Ігор Терехов днями озвучив припущення, що Кернес міг заразитися під час святкування дня Харкова 23 серпня.

"На жаль, сьогодні сказати, де саме Геннадій Адольфович цей вірус підхопив, неможливо. Є кілька версій. Одна версія говорить про те, що за термінами, як розвивалося захворювання, це було в день міста, коли з ним спілкувалися люди. Є ще маса різних версій. Ви знаєте, напевно, вже не настільки важливо все це", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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