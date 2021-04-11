Получил результат анализа крови и стало интересно.

Вы знаете какая у Вас группа крови?

1. Оказывается, людей с отрицательным резусом крови - всего 15%

(I) - положительный: 37,4%;

(I) - отрицательный: 6,6%;

(II) - положительный: 35,7%;

(II) - отрицательный: 6,3%;

(III) - положительный: 8,5%;

(III) - отрицательный: 1,5%;

(IV) - положительный: 3,4%;

(IV) - отрицательный: 0,6%.

данные Stanford School of Medicine

2. Самая популярная группа крови украинцев - II положительная

3. Оказывается, у приматов, от которых, как считают ученые, произошел человек, нет отрицательного резуса крови.

Вопрос тогда откуда он взялся у человека?)

4. Оказывается, существует более 250 разновидностей (!) групп крови, которые объединены в 25 систем.

Но медики в своей практике опираются еще именно на эти 4 известных всем варианта

5. Оказывается, люди с разными группами крови по разному восприимчивы к Covid-19

Лица с группой крови O (I) могут иметь самый низкий риск заражения; люди с A (II) и AB (IV) могут иметь повышенный риск тяжелых клинических исходов

6. Отрицательный резус так же менее склонен к тяжелому протеканию Covid 19

7. Нашел так же более детальное распределение вероятности заболевания ковидом по группам крови:

Группа крови O (I) - имела 2,1% шанс заражения

Самая высокая вероятность заражения была в группе крови B (III) +

Результаты также показали, что aRR для инфекции SARS-CoV-2 был выше у пациентов с группой крови AB (IV) по сравнению с типом A (II).

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