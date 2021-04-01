Гороскоп здоров'я: найвразливіші місця усіх знаків зодіака

Всі знаки зодіака схильні до тих чи інших проблем зі здоров'ям. Цю інформацію можна взяти собі на озброєння, щоб стежити за своїм тілом.

Можливі вразливі місця назвала в своєму Instagram астрологиня Маргарита Афанас'єва.

"Це всього лише схильність до захворювань. Вона не говорить про те, що вони 100% у Вас будуть, але слід стежити за даними органами, особливо при напруженому Сонці або складній карті", – зазначила вона.

Овен: серце, печінка, жовчний міхур, ревматизм, можливі нервові зриви.

Телець: горло, щитовидна залоза, гормони, нирки. Не можна перевтомлюватися, можливі нервові розлади.

Близнюки: нерви, шлунок, дихальні шляхи.

Рак: шлунково-кишковий тракт, обмін речовин, бажано не вживати алкоголь і більше гуляти на вулиці.

Лев: серцево-судинні захворювання, нирки, нервова система. Частіше потрібно обмінюватися енергією зі своїм партнером.

Діва: печінка, кишківник, потрібно стежити за складом крові.

Ваги: шлунково-кишковий тракт, хронічна втома. Важливо чергувати роботу і відпочинок, частіше гуляти.

Скорпіон: схильність до інфекцій, необхідно приймати вітаміни. Ніс (потрібно лікувати навіть при легкому нежитю).

Стрілець: опорно-руховий апарат, судини, горло.

Козеріг: суглоби, схильність до застуд.

Водолій: шлунок, кишківник, нервова система.

Риби: кістки, зуби, судини, можливе нервове перенапруження.

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