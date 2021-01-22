Гороскоп на вихідні: Стрільці вирушать у дорогу, а Діви отримають нові враження

Вихідні, 23 і 24 січня, Овни й Терези проведуть, розслабляючись у сімейному колі, Тельцям доведеться працювати, а Стрільців поманить дорога.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 23-24 січня.

Овен

Вихідні обіцяють бути просто шикарними, друзі чи родичі вас можуть запросити в гості, де ви розслаблено проводите час, де вам раді, ви можете бути самими собою, не прикидаючись ніким і зовсім не напружуючись.

Телець

Таки доведеться працювати. Навантаженість у вас зараз шалена, крім вас трудитись просто нікому, тому всі турботи та обов'язки вам потрібно брати на себе. Але не забудьте домовитися з керівництвом про гідну оплату чи про додаткові відгули.

Близнюки

Може накрити трохи депресії, бо ви тривалий час нічого не змінювали у вашому житті, і вас цей весь звичний плин і механічне виконання одних і тих же завдань і набриднути можуть. І ви просто повторюєте одне й теж і ніби чекаєте чогось.

Рак

Відпочинок буде справжнім, можливо, навіть десь подалі від звичних вулиць, шуму та цивілізації, де ви зможете повністю зануритися у тишу, побути на природі, у захищеному та затишному місці.

Лев

Нарешті прийшов час, коли ви можете навести лад і в помешканні, і в речах, і в голові, Ви із задоволенням прибираєте зайве, викидаєте сміття, розкладаєте все по поличках і насолоджуєтесь чистотою.

Діва

Ви потрапите у зовсім нове для себе місце й нові обставини, де можете спробувати щось зовсім несподіване – від страв та процедур до вражень та пригод. Звичайно, все колись буває вперше, і ці нові враження вам можуть сподобатись.

Терези

Час, проведений із родиною, обіцяє бути дуже позитивним і запам'ятатися надовго. Тим більше, що це має бути дуже активний відпочинок, де багато рухів, біганини та веселощів. Зрештою, зимовий відпочинок таким і має бути – рухливим та веселим.

Скорпіон

Вихідні ви можете повністю присвятити навчанню, чи то курси якісь знайдете, чи й самостійно осягатимете всі ті премудрості, які вам потрібні для подальшого життя, і які вас надзвичайно цікавлять і приваблюють.

Стрілець

Вас вабить дорога, бо ви так давно не змінювали обставин, не набиралися нових вражень. Тож вирушайте у гості чи на відпочинок, якщо сприяє ситуація чи матеріальний стан. Головне – потурбуватися про комфорт та зворотні квитки.

Козеріг

Це будуть дуже активні та, можливо, спортивні вихідні, і ви їх проведете з піднесенням, присвятивши час змаганням, що їх самі й організуєте, для своїх друзів, рідних та близьких, показавши приклад того, як справді перезавантажитися усього за два дні.

Водолій

Вам уже хочеться, щоб швидше настав понеділок, кортить якомога швидше наблизити будні, коли розпочнеться щось нове і цікаве для вас. А вихідні ви ніби перечікуєте, багато спите і можете вбивати час за телевізором, серіалами чи комп'ютерними іграми.

Риби

Саме час узяти участь у якихось змаганнях, фестивалях чи конкурсах. І не важливо, чи це будуть віртуальні чи реальні змагання, бо вам зараз дуже важливо показати себе з найкращого боку, та й самим переконатися у тому, що ви ще огого!

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