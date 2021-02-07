На тижні з 8 лютого Овнам доведеться ухвалювати швидкі і важливі рішення, Діви отримуватимуть подарунки та любов, Водоліїв чекає новий життєвий етап, а Риб – несподівані пропозиції.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень із 8 до 14 лютого.

Овен

Тиждень для рішучих дій, для розумних, але швидких рішень. Життєві обставини та виробнича необхідність вимагають від вас дуже швидкої реакції на все, що відбувається навколо та миттєвої зміни планів.

Телець

Несподівано може нагадати про себе людина з минулого, можливо, ваша давня любов чи симпатія з юності чи навіть дитинства. І це буде так мило, коли ви разом пригадаєте ці давні емоції чи події минулих днів.

Близнюки

Ви отримуєте певні знаки, певні новини про те, що попереду – кращі часи, все розвиднюється і вже видніється світло в кінці тунелю. І у вас настрій покращується, і ви готові вже рухатись вперед для того, щоб змінити і своє життя, і покращити життя своїх близьких.

Рак

Коли навколо вже пахне весною та любов'ю, вам чомусь хочеться сховатися від усього цього серцево-романтичного безумства і пересидіти десь у затишному куточку, поки все не заспокоїться. Чи може вам просто нікому освідчуватись у коханні?

Лев

Ви наче завмерли в очікуванні, заплющили очі і чекаєте, хто ж до вас підійде і першим почне розмову. Ну, в принципі, так довго можна очікувати. А якщо хочете, щоб про вас не забули, то нагадуйте про себе і навіть провокуйте інших до дій, будьте помітними.

Діва

Ви почуватиметесь надзвичайно щасливими, бо у вас справді є чимало приводів порадіти, особливо всьому тому, що стосується особистого життя. Бо вас і близькі тішать, і кохані вам освідчуються, і подарунки ви отримуєте. Не життя, а казка...

Терези

Тиждень обіцяє бути дуже спокійним, який ви проведете у повній злагоді із собою, але вашим рідним чи колегам здаватиметься, що занадто ви вже ледачі, і вас постійно підштовхуватимуть і навіть намагатимуться соромити за ваші спокій та рівновагу.

Скорпіон

Любовні настрої панують не лише навколо, а й у вашому серці. І ви хочете цей тиждень провести якомога романтичніше, щоб і самим насолодитися усіма нюансами любові, і дати якомога більше насолоди своїм коханим.

Стрілець

Раптово можете потрапити у центр уваги. А все тому, що вам більше за усіх потрібно. І ви не готові ховатися за спини інших, а сміливо виступаєте наперед і говорите все, що хочете, і готові обстоювати себе та справедливість.

Козеріг

Завзяття вам не займати, вас нині хтось немов штовхає у бік і закликає на подвиги. Щоправда, можете зіткнутися із критикою, бо хтось раптом вирішить, що вас це сильніше стимулюватиме, ніж приємні слова похвали.

Водолій

Попереду – нове життя, чи, принаймні, новий його етап, який може вас дещо страшити, бо ми так улаштовані, що все невідоме нас лякає. Але у вас достатньо сил та цікавості, щоб подолати всі страхи і зазирнути за туман невідомості.

Риби

Приходять нові, оригінальні, а місцями і зовсім несподівані пропозиції, що стосуються вашої життєвої та професійної реалізації. Це може бути нова основна робота, чи додаткова, чи бізнес-проєкти, до яких ви вже дозріли, але самі не наважувались.

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