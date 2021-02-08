Гороскоп на тиждень: 11 лютого чекають сюрпризи, а 14 – приємні емоції

З 8 до 14 лютого буде цікавий тиждень. На нього випали молодик у Водолії, а також День усіх закоханих.

Крім того, ретроградний Меркурій і Венера у Водолії сприятимуть об'єднанню й налагодженню стосунків. Свій астрологічний прогноз на тиждень анонсувала у Facebook астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Молодик у Водолії 11 лютого відкриє нові перспективи, покаже справжній стан речей з усіх галузей життя. Будьте готові до несподіваного повороту подій, сюрпризів. Тиждень багатий на зустрічі з цікавими людьми, старими знайомими і друзями. День закоханих 14 лютого принесе багато приємних емоцій, це буде період Місяця, що зростає, у всіх є прекрасні можливості налагодити особисту сферу життя. Ті, хто прагнуть відновити давні стосунки – сміливіше дійте, у вас все вийде", – порадила вона.

8 лютого – мінімум емоцій, максимум логічного підходу та стратегічного планування. У спілкуванні й контактах майже не буде труднощів. Емоційна скутість або придушення емоцій виявляться корисними там, де потрібні зібраність, концентрація і конкретика. Для особистих взаємин не дуже сприятливий час, але в діловій сфері у багатьох все буде виходити.

9 лютого – день посиленої емоційності, чутливості та агресивності. Багато хто випробує внутрішнє напруження фізичних і психічних сил. День інтенсивної діяльності, доведеться працювати на знос, але і результати будуть високими.

10 лютого – можлива емоційна нестійкість, що створить труднощі у взаєминах. Необхідно бути обережними під час керування транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. Старі стосунки можуть бути розірвані. А в сімейне життя увірвуться несподівані події.

11 лютого – молодик у Водолії о 21:06 за київським часом, який триватиме до 9:23 ранку наступного дня.

"Підсвідомо багатьом хочеться свободи, змін, тому може з'явитися бажання змінити звичний стан речей. Вабить нове, цікаве, незвичайне. Але в цей період можливі серйозні прорахунки, якщо ігнорувати поради старших і поспішати. 11 лютого Венера, (планета малого щастя) в з'єднанні з Юпітером (планетою великого щастя) – сприяє позитивному фону подій на найближчі два тижні – до повного місяця 27 лютого", – зазначила Скаді.

12 лютого буде сприятливий фон. Несподівані події, зокрема ті, що стосуються сімейних, домашніх справ, можуть відкрити істину. День буде цікавим і різноманітним. Інтуїція може загостритися, що посприяє ухваленню правильних рішень. У багатьох з'являться таланти. Вийде розв'язати старі проблеми.

13 лютого буде день спокійного, доброзичливого ставлення один до одного. Підвищиться здатність ухвалювати інтуїтивні, парадоксальні рішення. Потреба змінити своє життя на краще допоможе знайти правильні методи. Всесвіт надасть вигідні можливості. Навчіться виходити за звичні межі, не бійтеся експериментувати.

14 лютого для пар буде сприятливий день, але до 17:54 за київським часом не варто ухвалювати доленосних рішень. Ретро-Меркурій з'єднається з Юпітером, а Марс – в гармонійному аспекті з Нептуном. Тому неділя ідеально підійде для планування довгострокових проєктів, вдасться порозумітися з іноземцями або людьми іншої культури.

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