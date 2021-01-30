Гороскоп на лютий: Водоліїв чекають зміни, а Тельців – гроші

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем везіння – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, Леви відправлятися у дорогу вирішувати важливі справи, а Скорпіонів чекають нові враження. Водолії можуть змінити роботу, місце проживання або навіть країну.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала загальний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на лютий.

Овен

Спокій вже в минулому, вас знову манять нові напрямки, захочеться досягти нових висот, а не чалапати на одному місці упівсили. Отже, плани будуть складені, час – дуже чітко розписаний, а ви – в постійному тонусі.

Телець

Ви зараз перебуваєте в смузі везіння і рухаєтеся весь час вздовж неї, отримуючи найвигідніші пропозиції, умови, гроші і майже безмежні можливості. І ви готові ризикувати, щоб отримати ще більше всього.

Близнюки

Прийнявши на себе відповідальність, будьте готові дотримуватися слова, і все обіцяне виконувати повною міоюі, належної якості і точно в термін. Інакше ви і самі себе поважати не будете, та й в очах інших можете опуститися.

Рак

Доведеться пережити дуже напружений період, але це буде приємне напруження, пов'язане з тим, що ви зараз потрібні багатьом: і рідним, і друзям, і на роботі без вас – просто ніяк. Ось і доводиться крутитися.

Лев

Для вас локдаун вже закінчився, оскільки і сімейні обставини, і робота, і ваші інтереси вимагають від вас відірватися від дому і вирушити в дорогу – вирішувати різні питання, які неможливо вирішити віддалено.

Діва

Головним в цьому місяці буде ваша професійна реалізація, тим більше, що ви зараз дуже успішні і стаєте навіть популярні в широких колах. І це певним чином позитивно відбивається і на особистому житті, і на фінансовому потоці.

Терези

Кожен день підпорядкований чіткому розпорядку, ви будете діяти строго за планом, дотримуючись графіка. Спочатку це може здатися досить незвично, але з часом ви втягуєтеся і навіть знаходите свої переваги в такому способі життя.

Скорпіон

Ви готові ризикнути і випробувати щось нове, спробувати свіжі враження, вирушити в незвідані далі і впровадити в життя якісь нові правила, а то й зважитися на те, щоб скасувати якісь давні і непрацюючі установки.

Стрілець

Настрій поліпшується, працездатність підвищується, ви здатні зараз на дуже багато подвигів, і в праці, і в особистому житті долаєте бар'єри і досягаєте значних висот. Особливо вдаються різні бізнес-проекти.

Козеріг

Час проведете, розриваючись між різними напрямками, проектами і життєвими завданнями, прикладаючи зусилля то в один, то в інший бік, і на чомусь ґрунтовно не зосереджуючись.

Водолій

Ви готові знову рішуче змінити все у своєму житті, від роботи і місця помешкання до країни проживання. А все тому, що настільки гнучкі, що легко змінюєте навіть напрямок думок і життєві пріоритети.

Риби

Відкриття слідують одне за іншим. Виявляється, прогрес пішов настільки вперед, а ви поки дуже слабо у всьому розбираєтеся. Тому пріоритетом в лютому буде наздогнати прогрес і навчитися чомусь новому.

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