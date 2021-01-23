Гороскоп на лютий 2021: кому світять великі гроші, а кому конфлікти

У лютому деяким представникам зодіакального кола варто звернути увагу на свою кар'єру, іншим же – уважніше поставитися до стосунків.

Що зірки нам обіцяють у лютому – в своєму гороскопі ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів відомий ясновидець та експерт проєкту "Слідство ведуть екстрасенси" телеканалу СТБ Хаял Алекперов.

Овен

В останній місяць зими Овнам варто частіше дослухатися порад своїх близьких людей. Це допоможе вам уникнути багатьох помилок. В середині місяця зірки обіцяють позитивні зміни в царині кар'єри. Ваші старання принесуть, нарешті, свої плоди.

Телець

У цей період Тельцям варто попрацювати над упевненістю в собі. Оскільки саме внутрішні сумніви й низька самооцінка можуть стати головними перешкодами на шляху до успіху. Кінець лютого – сприятливий час, щоб владнати давні сварки й розбіжності з близькими. Дійти спільного знаменника буде легко.

Близнюки

У лютому розташування небесних тіл підштовхне Близнюків до внутрішніх змін. На багато подій свого життя представники знака подивляться по-іншому. В кінці місяця зірки радять бути уважнішими до свого здоров'я – можливе загострення хронічних захворювань.

Рак

У Раків останнього місяця зими можуть виникнути труднощі в професійній сфері діяльності. Щоб цього уникнути, зірки радять бути уважнішими. Особливо – коли беретеся до нудних і рутинних справ. Саме в них ви можете припуститися помилки. Кінець місяця обіцяє самотнім знакам романтичні сюрпризи. Можливе спонтанне знайомство.

Лев

У цей період Левам варто бути уважнішими до людей, які наполегливо намагаються стати вам другом. Є велика ймовірність, що їхнє бажання – лише вдавання, щоб отримати свою вигоду. У сфері особистих взаємин у сімейних знаків можливі сварки з партнером. Щоб цього уникнути, намагайтеся бути більш стриманими у вияві емоцій.

Діва

Початок місяця порадує Дів поліпшенням фінансового добробуту. Ймовірно, у вас з'явиться додатковий дохід. В середині лютого варто звернути увагу на своє травлення – можливі проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Терези

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Те, що на перший погляд здається поганим збігом обставин, незабаром може потішити вас вдалим поворотом долі. У сфері особистих стосунків у сімейних знаків буде вельми гармонійний період. Саме час обговорити зі своєю половинкою спільні плани на майбутнє.

Скорпіон

Початок лютого для Скорпіонів – не найкращий час, щоб планувати вагомі придбання. Вони можуть бути невигідними. У професійній же сфері діяльності зірки радять більше довіряти своїй інтуїції. Саме вона підкаже вам правильний шлях до бажаного успіху.

Стрілець

У цьому місяці зірки обіцяють Стрільцям несподівані доходи. Цілком імовірно, що вам удасться зробити ті покупки, які ви довго відкладали через обмежений бюджет. У сфері особистих взаємин самотнім серцям лютий обіцяє романтичні знайомства. Не втратьте можливість змінити своє життя.

Козеріг

Лютий для Козерогів – вдалий період, щоб взятися за нові справи. Домогтися бажаних результатів ви зможете легко й швидко. Головне – не відкладати на потім те, з чим можете впоратися вже сьогодні. У кінці місяця варто звернути увагу на своє самопочуття – ваш імунітет ослаблений.

Водолій

Водоліїв третій місяць зими виведе на нові обрії в кар'єрі. Можливо, у представників знака з'явиться шанс отримати підвищення або проєкт, про який вони давно мріяли. І водночас зірки радять триматися подалі від людей, які вселяють у вас невпевненість. Пам'ятайте, що запорука успіху – це ваші оптимізм і цілеспрямованість.

Риби

У лютому на шляху Риб можуть виникнути певні перепони. Можливо, обставини суперечитимуть планам та очікуванням представників знака. Але це – не привід для смутку. Щойно зумієте примиритися з ситуацією, події розвиватимуться навіть краще, ніж ви розраховували.

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