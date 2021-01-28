Гороскоп на лютий для Раків: місяць буде грошовим

Протягом трьох тижнів лютого Меркурій буде ретроградним, тому краще зайнятися завершенням чого-небудь раніше розпочатого, оновленням або переробленням.

Для початку чогось нового останній місяць зими не підходить. Після 21 лютого краще почекати три-чотири дні й тільки тоді давати старт свіжим проєктам. Якщо знадобиться операція, Ракам краще перенести її на березень. Про це повідомила на своєму каналі в YouTube відома астрологиня Анжела Перл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не купуйте дорогі речі, автомобіль, наприклад. Зачекайте кінця лютого. Тому що ретро-Меркурій – це як викрутка в спицях велосипеда. Щось буде з цією машиною. Або ви розчаруєтеся, або вона буде постійно ламатися. Або раптом знижки будуть, а ви купите за повну ціну", – пояснила вона.

За словами астрологині, у Раків Меркурій розгортається у восьмому домі гороскопа, а це гроші й фінансові операції. У лютому добре буде перефінансовувати, гасити кредит, завершувати якісь операції. Також, можливо, гроші прийдуть не особисто Ракам, а їхнім партнерам. Або їм презентують цінний подарунок. Найімовірніше, відбудеться це після 2 лютого.

"Ви можете отримати гроші від страхової компанії, якщо ви подавали туди заяву. Якісь виплати. Але можуть затримуватися аліменти чи попросять донести документи. Можливо, вам повернуть борг", – попередила Перл.

Також після 2 лютого на Раків може чекати відновлення старих романтичних стосунків, курортний роман. Тих, хто хоче народити дітей або позбутися шкідливої звички, чекає удача в цьому.

Як повідомляв OBOZREVATEL :