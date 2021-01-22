Гороскоп на лютий: Близнюків чекає небезпечна дата

Меркурій буде ретроградним до 21 лютого. Це планета-управитель Близнюків. Тому їм буде щастити із завершенням справ.

Про це повідомила на своєму каналі в YouTube відома астрологиня Анжела Перл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нічого не починайте в лютому, особливо з 1 по 21-ше. Не робіть якихось важливих операцій, які можна перенести. Краще почекайте до березня. А в лютому не підписуйте важливих документів. Якщо ви продовжуєте контракт – тоді це можна", – сказала вона.

Згідно з прогнозом Перл, найнеприємнішою буде дата 21 лютого, коли Меркурій почне свій розворот. Саме в цей день найбільш високий ризик того, що щось може піти не так. Тому краще зачекати ще три-чотири дні, і тільки потім починайте займатися серйозними справами і покупками. Але протягом місяця можна доробляти раніше розпочаті проєкти.

"Плани можуть змінюватися. Якщо у вас якісь плани на лютий, вони можуть змінюватися навіть із незалежних від вас причин. Тому що хтось передумає. Або щось таке трапиться", – попередила астрологиня.

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