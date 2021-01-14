Гороскоп на лютий 2021: Овнів чекає неприємний період

Відома астрологиня Анжела Перл склала гороскоп для Овнів на лютий 2021 року. Головна подія цього місяця – ретроградний Меркурій, який буде таким до 21 числа. Ретро-Меркурій сприяє завершенню справ, проте краще не починати нові у цей період.

Про це Перл розповіла у своєму прогнозі на YouTube. У лютому, за її словами, також можна переробляти щось: ремонт, перескладати іспити, переукласти контракт, переписати щось або торгуватися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У жодному разі не починайте важливі справи з 1 до 21 лютого. Навіть я ще б дала дні зо три щонайменше – до 24-25 лютого. Скажімо так, починайте з березня місяця", – зазначила астрологиня.

Перл додала, що лютий для Овнів – не найкращий час, щоб зробити операцію, особливо якщо це пластика. Якщо це можна відкласти – краще зробити вже навесні. А знайомство, романтичне або ділове, розпочате в лютому, навряд чи буде тривалим. Також небажано робити коштовні придбання: це стосується дорогої техніки, автомобіля. І не варто підписувати важливі документи протягом місяця.

"У ваш 11-й дім 2 лютого входить Венера. І вона буде там до 26-го лютого", – зазначила Перл.

А значить, в останній місяць зими повернуться старі борги, виконана раніше робота принесе гроші або ви зустрінете людину, з якою колись познайомилися. Можливе відновлення стосунків.

Також у лютому Овнів чекає стелліум – коли шість планет із десяти зберуться в одному місці гороскопу. Протягом цього місяця представників цього знака Зодіаку торкнуться якісь події, робота або щось ще, пов'язане з інтернетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка розповіла, що 2021-й виявиться непростим для Овнів – цей період обіцяє не тільки фінансові труднощі, а й розчарування. Водночас уже навесні Овни підбадьоряться і навіть можуть почати нове життя.