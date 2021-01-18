Гороскоп на лютий 2021 для Тельця: гарний прибуток і успіх у роботі

Головна подія лютого – ретроградний Меркурій. Він залишиться таким до 21 лютого і ставитиме певні перепони Тельцям. Тому протягом майже всього місяця особливої стабільності чекати не варто.

Про це у своєму гороскопі для Тельця на лютий 2021 року повідомила відома астрологиня Анжела Перл на своєму каналі в YouTube. Плани часто змінюватимуться, події – розвиватимуться не за сценарієм, можливо, щось доведеться переосмислити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ретро-Меркурій хороший для завершення. Лютий – це місяць завершення тих справ або роботи над чимось, яка була розпочата раніше. Хоча б на початку січня або ще минулого року. Лютий – чудовий, для того щоб усе це доробити, поліпшити, переробити. Що б це не було. Ви можете перескласти іспит, перефарбувати стіни, переговорити щось з кимось", – зазначила астрологиня.

У Тельців Меркурій розгортається в 10-му будинку гороскопу. У ньому зберуться шість планет із десяти, в астрології до них належать також Сонце і Місяць. І зібралися вони в секторі статусу, досягнень і кар'єри. Це може бути зміна статусу, наприклад, укладення шлюбу або розлучення. Або ж вихід на пенсію.

"Ви будете над цим працювати. Ось ви працювали-працювали. Все. Це ваш останній місяць – і ви міняєте статус – виходите на пенсію. Це ще й сектор репутації. Можливо, вам ще потрібно буде підтверджувати свою репутацію. Можливо, підтверджувати диплом. Або буде публічний виступ, до якого ви давно готувалися", – розповіла Перл.

У лютому у Тельців цілком можливе підвищення по службі, успіх у кар'єрі. Але станеться це ближче до кінця місяця. Можуть запропонувати й інше місце роботи, однак через ретро-Меркурій там можуть не виконувати умови контракту, не надати обіцяне тощо.

А 2 лютого можуть виникнути романтичні стосунки, можливо, навіть службовий роман. Тельця також чекає грошовий прибуток.

Як повідомляв OBOZREVATEL: