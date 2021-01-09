Гороскоп на вихідні: таролог сказала, чого чекати

На вихідних, 9-10 січня, Овни відправлятися у недовгу подорож, Раки можуть ухвалити рішення, яке вплине на подальше життя, а Терези отримають подарунок.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 9-10 січня.

Овен

Цими днями ви віддаєте перевагу мандрам, хочеться і родичів провідати, і на світ подивитися, і вражень нових набратися. Втім, ви не плануєте віддалятися від дому дуже далеко і надовго. Хіба що на пару днів від’їдете.

Телець

Ваш мозок просить поживи, бо йому вже хочеться працювати. І ви даватимете йому це у вигляді якихось мудрих фільмів, обговорення з колегами непростих питань та обмірковування різних філософських тем.

Близнюки

Сидіти нині на самоті вам не доведеться, бо цими вихідними у вас можуть трапитися зустрічі, які будуть і приємними, і корисними. Причому, такими різнобічними можуть виявитися як контакти з однією людиною, так і з кількома.

Рак

Вибір, який ви робите у ці вихідні, може позначитися на тому, яким буде ваше подальше життя. Тому будьте уважними до усіх пропозицій, що до вас надходять, бо ви обираєте собі майбутнє.

Лев

Хоч ви не надто на це розраховували, але може так трапитися, що вам доведеться виходити на роботу, чи виконувати її просто вдома. І не варто обурюватися, адже так ви можете показати і весь свій професіоналізм, і лояльність.

Діва

Вам так подобається все, що відбувається навколо, усі ці традиції, що прийшли до нас із давнини, і ви радо підтримуєте їх, вивчаєте і прищеплюєте дітям, намагаючись передати їх наступному поколінню.

Терези

Несподівано вам може перепасти ще один подарунок, причому, досить коштовний і непересічний. Напевне, у вас чимало родичів по світах, які передали для вас подарунки через Святого Миколая, Санта Клауса і Діда Мороза.

Скорпіон

Поряд з вами – милі вашому серцю рідні. І вам затишно та приємно проводити з ними час, навіть із тими, що ви їх роками не бачили. Є про що згадати, над чим посміятися і поплакати, занурившись у ностальгічні спогади.

Стрілець

Навішування на вас певних обов'язків може викликати в вас бурю протесту. Ні, ви не проти того, щоб піклуватися про рідних і створювати їм затишок, але ви не можете це постійно робити самотужки. Тому розділяйте цю роботу з іншими.

Козеріг

Вихідні обіцяють бути веселими. Ви знайдете собі цікаву компанію, з якими проведете цей час, родичі, близькі та друзі охоче підхоплять ваше бажання якось розважитися і пристануть на будь-які ваші пропозиції.

Водолій

Будете облаштовувати свою домівку, наводити лад та приводити своє помешкання до того стану, щоб вам було зручно та приємно там перебувати. Можете навіть витратити на це чималі гроші і купити щось потрібне для дому.

Риби

Доведеться трохи попрацювати, причому навіть фізично. Може родичі залучать до суспільно-корисної праці, а може ви і самі вирішите раптом розім’ятися і пограти м'язами, бо дуже вже засиділись.

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