Гороскоп на 4 лютого для усіх знаків: Скорпіонам порадили віддати борги

У четвер, 4 лютого, Овнів чекає початок щасливого періоду, Тельцям доведеться доводити свої переваги, а Скорпіонам краще зайнятися фінансовими питаннями.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 4 лютого.

Овен

День обіцяє бути одним із найщасливіших за останній період, бо ви знову у своїй стихії – попереду всіх, боретесь за святе діло, ведете людей за собою і показуєте шлях уперед. А ще – маєте неабияку підтримку мас.

Телець

Про свої конкурентні переваги перед іншими ви добре знаєте. Залишилося тільки донести цю інформацію до тих, хто ухвалює рішення і винагороджує вас за працю. Тому сьогодні вам потрібно взяти участь у змаганнях і стати найкращими.

Близнюки

Зустрічі та будь-які контакти будуть дуже продуктивними. Ви вже виходите в світ, починаєте спілкуватися з більшою кількістю людей, приєднуватись до якихось спільнот чи навіть самі організовуєте команди.

Рак

Емоційний бік вашого життя раптом починає активізовуватись. Ви докладаєте зусиль до того, щоб стати привабливими, починаєте зустрічатися з потенційними партнерами, приваблювати, закохувати і закохуватись.

Лев

Вам принесуть важливі новини, що здатні надихнути вас на подальші активні дії. Причому, ви можете їх отримати будь-де – і в інтернеті, і в підслуханій розмові, і навіть на рекламному банері по дорозі на роботу.

Діва

Після досить активних днів, багатих подіями та спілкуванням, вам потрібно якось відпочити і відновити свій звичний робочий стан, тому цей день пройде в досить спокійному форматі і з мінімальними контактами.

Терези

Чітко розпланований день – це для вас уже не виняток, а норма, все підкоряється певному розпорядку, і ви точно знаєте, чим будете займатися в певний час. Вас це дуже заспокоює і врівноважує.

Скорпіон

Сьогодні добре займатися всіма фінансовими питаннями: віддати борги, прописати потреби, розподілити гроші за різними статтями витрат, опанувати якісь програми для складання домашнього бюджету.

Стрілець

Досить вдалий день для завершення справ і підбиття підсумків. І це будуть не лише слова, але й цілком конкретні нагороди та відзнаки, які ви можете отримати за те, що добре впоралися.

Козоріг

Можете зіткнутися із питаннями юридичними, коли вам потрібно буде обстоювати свої чи чиїсь права й активно взаємодіяти як із державними органами, так і приватними особами, що вам допомагатимуть чи перешкоджатимуть.

Водолій

Ви отримаєте підтримку від якоїсь авторитетної людини. І це буде допомога не стільки матеріальна, скільки моральна та на духовному рівні, бо ви отримаєте дуже цінні поради з приводу того, що робити, коли на душі – не дуже затишно.

Риби

Навантаження на вас збільшується, і ви нічого не можете з цим зробити, доводиться тільки погоджуватись і брати на себе ще більше завдань та обов'язків. І нікого не хвилює, як ви з цим впораєтесь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тиждень з 1 лютого почнеться продуктивно у Тельців – енергії вистачатиме і на роботу, і на сім'ю, і друзів. Близнюків чекає успішний тиждень, а Терезів – гроші.

В Україні, за словами Соломки, тиждень може початися зі сміливих виступів і протестів, а всередині політичних груп загострюватимуться конфлікти. До того ж, можуть відбутися гучні скандали і викриття.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.