Гороскоп на 30-31 січня: Риб чекає дорога, а Козерогів – романтичні пригоди

В останні вихідні січня, Овнів чекають пригоди, Козерогів – романтичні відносини, а Скорпіони перебуватимуть у сімейному колі. Риби проведуть дні в дорозі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 30-31 січня.

Овен

Тільки ви зібралися тихо і по-сімейному провести вихідні, як тут же надходять нові заманливі пропозиції, від яких вам так складно відмовитись. Тож тиша і спокій відміняються і на вас знову чекають пригоди.

Телець

Вам би дещо поберегтися, зайвий раз нікуди не ходити, або тепліше закутатися, бо зараз особливо велика ймовірність застудитися і буквально на рівному місці захворіти. Тому посидьте ще вдома і попийте чаю.

Близнюки

Вам так і не доведеться відпочити, бо знову вам накидають чимало різних завдань, та й ви самі собі наплануєте такий щільний графік, що ці дні будуть навіть більш навантаженими, ніж будні.

Рак

Вихідні будуть приємними, ви змістовно та корисно проведете час, трохи попрацюєте, але все ж більше займатиметесь собою, родиною, звичайними побутовими клопотами, а ще творчістю.

Лев

Ви зосереджуєте на собі всю увагу, дуже активні, проявляєте лідерські якості і всіляко сприяєте об'єднанню людей. Словом, знову вам більше за всіх потрібно, і знову ви лізете на передову і викликаєте вогонь на себе.

Діва

Доведеться брати участь у якихось змаганнях чи тестуванні, чи конкурсі, де ви показуєте усі свої найкращі якості. Звичайно, конкурентна боротьба буде доволі сильною, але це досить корисне заняття, що зміцнює ваш дух та тіло.

Терези

Ви просто вбиваєте час, бо вам немає чим зайнятися особливо корисним для себе чи інших людей. І тому виникає потреба в комп'ютерних іграх, чи порожніх серіалах чи ще якихось залежностях, як то кажуть, аби день до вечора.

Скорпіон

Вихідні пройдуть у родинному колі, в оточенні близьких та рідних, можливо, ви спеціально десь зберетеся разом, щоб щось відсвяткувати, а заодно і перерахуватися і усвідомити, що змінилося у вашій сім'ї.

Стрілець

Прийшов час зайнятися дуже приємним процесом - витрачанням грошей на себе та близьких. І ви з насолодою вишуковуєте щось приємне та потрібне, онлайн чи в реальних магазинах, довго обираєте, милуєтесь і купуєте.

Козеріг

Любовні пригоди завчасно сповістять про прихід весни, принаймні для вас – так точно. І створять відповідний весняний настрій. Словом, проведіть вихідні у тому самому романтичному тумані, за який ми і обожнюємо любов.

Водолій

Спогади з минулого не дадуть вам як слід прожити сьогодення. Бо хтось чи щось вас увесь час нагадуватиме як все було раніше і ви впадете в ностальгію за кращими часами, коли і небо було синіше, і трава – зеленіше, а ви – молодші.

Риби

Ці вихідні можете провести у дорозі, тож готуйте валізи – чи то родичі покличуть, чи друзі поманять, чи й ви самі, дещо засидівшись на одному місці, захочете розвіятися і нових вражень набратися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за словами Соломки, тиждень із 25 січня буде для Овнів багатий на фінанси, Дівам захочеться видихнути і відпочити, а у Риб тиждень буде успішним і продуктивним.

у січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.

Також, за її словами, в січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.

У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час удома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.