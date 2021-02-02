Гороскоп на 3 лютого: Тельцям запропонують нову роботу

У середу, 3 лютого, Тельцям можуть запропонувати цікаву роботу, Овни отримають гроші, а Раки відчують на собі вплив Фортуни. Водоліям порадили цього дня не лишатися на самоті.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 3 лютого.

Овен

От і гроші вже підвезли, і ви вже можете собі дозволити купити щось таке, про що давно мріяли, бо сума, яку ви сьогодні отримуєте, буде досить значною, і її вистачить навіть на коштовні забаганки.

Телець

Вам сьогодні можуть запропонувати цікаву роботу, яка значно підвищить і вашу самооцінку, і статус, і грошей додасть, але і обтяжить певними обов'язками та відповідальністю.

Близнюки

Ви вже відчуваєте, як змінюється ваш стан і ваше сприйняття довкілля, як у вас з'являються додаткові сили, нові бажання і нові плани, оновлюється ваше коло спілкування і все ваше життя.

Рак

Фортуна повертається до вас потрібним боком, і ви вже сьогодні можете відчути на собі цю хвилю талану, коли навіть у найдрібніших справах вам щастить, не кажучи вже про значніші щасливі випадки.

Лев

Будьте сьогодні особливо уважні та обережні, бо нині краще зайвий раз перестрахуватися, ніж потім шкодувати про недогляд та легковажність. Тому не довіряйте свої ключі, гроші та паролі нікому.

Діва

Все навколо для вас просякнуто любов’ю, буквально з кожної праски до вас долинають пісні про кохання, ви можете думати тільки про побачення та про кохану людину. І нехай весь світ зачекає!

Терези

День, коли ви цілком задоволені життям і ніщо не затьмарює вашого щастя, бо сонце світить, рідні - поряд, дах над головою наявний, та й їсти вам є що. То чому б і не подякувати всесвіту за такий стан справ.

Скорпіон

Ви готові воювати за своє право і надалі жити своїм життям, відчуваєте у собі сили боротися і перемагати будь-якого супротивника. Втім, може виявитися, що подолати перепони можна тихо і спокійно, ласкою та ніжністю.

Стрілець

Звичайний спокійний день, придатний для переливання з пустого в порожнє і для виконання звичних щоденних обов'язків, на щастя, не обтяжений проблемами та важкою роботою.

Козеріг

Підвищеної уваги потребуватиме хтось із вашої родини і ви можете цілий день присвятити справам сімейним, а не роботі. Але це звичайні життєві справи, всі розуміють, що які б ви не були завантажені, рідні – це головне.

Водолій

Не варто сьогодні залишатися на самоті і намагатися самостійно впоратися із тією роботою чи завданнями, що перед вами стоять. Краще спертися на досвід та надійне плече колеги та друга.

Риби

А чи не порадіти б вам зайвий раз життю просто посеред тижня. Не забуваючи, звичайно, про виконання своїх обов'язків, але вам сьогодні можна відірватися, чи з приводом, чи без нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тиждень з 1 лютого почнеться продуктивно у Тельців – енергії вистачатиме і на роботу, і на сім'ю і друзів. Близнюків чекає успішний тиждень, а Терезів – гроші.

В Україні, за словами Соломки, тиждень може початися зі сміливих виступів і протестів, а всередині політичних груп загострюватимуться конфлікти. До того ж, можуть відбутися гучні скандали і викриття.