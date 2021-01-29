Гороскоп на 29 січня для усіх знаків: яким буде день

У п'ятницю, 29 січня, Левам варто підготуватися до нового етапу в житті – змінити цілі або переписати плани; Стрільці отримають неочікувані гроші, а у Терезів день буде продуктивним і дієвим.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 29 січня.

Овен

День може видатися дуже важливим, коли ви значно піднімете свій професійний рівень, а заодно і самооцінку, навіть не підозрюючи, наскільки ваші знання, вміння та досвід важливі і для вашої роботи, і для світу загалом.

Телець

Нині ви швидкі і моторні, як той феєрверк – і всі хатні справи переробили, і для рідних постарались, і з роботою швидко впорались, і на майбутнє якісь питання вирішили, ще й час для задоволень та друзів залишили.

Близнюки

Ви продовжуєте працювати у тому ж темпі, який задали собі на весь тиждень, він помірний, спокійний, але ви багато чого встигаєте і вже багато чого досягли. Тому не витрачайте час на тривалі перекури – і знову до роботи!

Рак

Не варто сьогодні багато рухатися, і якщо у вас буде така можливість, то залишайтеся вдома і навіть не працюйте. Бо вам вкрай потрібно переключитися, зайнятися чимось таким, щоб і від роботи відпочити, і мізки перелаштувати.

Лев

Вам потрібно буде як слід підготуватися до нового етапу в житті, можливо, переглянути свої старі установки, змінити плани, переписати цілі через появу нових обставин. Ви просто не хочете йти туди, куди раніше прагнули.

Діва

Проведіть день у тиші, наведіть лад у душі, а заодно – й оселі, столах, шафах. Не стримуйте себе, коли вам захочеться викинути все, що збирає пил і забирає вашу увагу, нагадує про колишніх та про поразки.

Терези

Весь день будете активними та дієвими, наче це і не п'ятниця, а середина тижня, коли ви перебуваєте на піку форми. Запасу вашої енергії вистачає на те, щоб вирішувати чимало власних справ, ще й іншим допомогти.

Скорпіон

Боротьба, в яку ви можете вступити сьогодні, може і не привести вас до перемоги, але дасть змогу заявити про свої права і покаже іншим приклад, як потрібно поводитися у складних ситуаціях, коли на вас тиснуть.

Стрілець

Невеликі гроші, що сьогодні до вас прийдуть, будуть несподіваними, але від того ще більш приємними та доречними. І ви відразу захочете їх витратити на щось корисне для родини чи приємне для себе.

Козеріг

Ви довго чекали того моменту, щоб зібратися з друзями і провести весело час разом, можливо, щось відзначити, а то й просто погомоніти та обмінятися новинами та емоціями, обніматися і тішитись товариством.

Водолій

Вам захочеться взяти паузу на роздуми, бо накопичилося дуже багато різних філософських питань, і ви не можете далі рухатися, поки не вирішите, куди ж саме вам прямувати – вперед, назад чи на місці пострибати.

Риби

Ну можете вже і відпочивати, бо як слід працювати все одно не вдасться, оскільки вас стрімко тягне до дивану, а ще краще – взагалі десь подалі звідси, і щоб людей поруч не бачити, і ні з ким не спілкуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за словами Соломки, тиждень із 25 січня почнеться для Овнів із фінансових винагород, Дівам захочеться видихнути і відпочити, а у Риб тиждень буде успішним і продуктивним.

у січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.

Також, за її словами, в січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.

У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час удома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.