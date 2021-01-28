Гороскоп для всіх знаків на 28 січня: Терези отримають цікаву пропозицію

У четвер, 28 січня, Терези можуть отримати цікаву пропозицію – вона може стосуватися, як роботи, так і особистого життя, Скорпіони отримають важливі новини, а у Козерогів буде фінансово успішний день.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 28 січня.

Овен

Можуть нагадати про себе давні знайомі, яким нетерпітиметься з вами зустрітися, поговорити, згадати минуле. І ця зустріч уже може відбутися просто сьогодні, бо вам теж є про що згадати і про що розповісти.

Телець

Сьогодні вам не варто робити все самостійно, знайдіть нарешті колегу, підлеглого, учня чи однодумця, які б допомогли вам і виконали хоча б якусь нескладну і рутинну роботу, і це б значно полегшило вам життя.

Близнюки

Поставте життя на паузу, нікуди не спішіть, відкладіть свої невідкладні питання і проведіть цей день у дуже повільному темпі. Бо саме сьогодні ви вирішуєте якісь глобальні внутрішні питання, а зовнішня біганина заважатиме вам зосередитись.

Рак

Ще один дуже завантажений роботою день, коли весь графік розписаний буквально похвилинно, і вам мало 24 годин у добі, тому трохи відбираєте час і від сну, і навіть від їжі, бо вам потрібно все встигнути.

Лев

Рішення, які ви сьогодні приймаєте, можливо, здаватимуть стороннім дуже різкими та несподіваними, і вам зовсім не притаманними. Але вам потрібно заявити про свої кордони і про те, що ви не дозволите їх порушувати.

Діва

На роботі ви показуєте все на що здатні, і це, виявляється, надзвичайно високий клас, що буде приємною несподіванкою навіть для вас. Тобто у вас буде шанс продемонструвати свої професійні якості і отримати їх високу оцінку.

Терези

Матимете дуже цікаві пропозиції, причому, це можуть бути як варіанти нової роботи, так і особистого життя, приміром, є чимала вірогідність отримати запрошення на побачення, чи пропозицію руки та серця.

Скорпіон

Новини, які ви сьогодні отримаєте, будуть для вас надзвичайно важливими, і ця інформація може стати початком подальших зрушень у вашому житті. Тому будьте особливо уважними до того, що сьогодні входить до ваших вух та свідомості.

Стрілець

Комусь у вашому оточенні можуть терміново знадобитися гроші і ви візьмете на себе роль благодійника. Але розраховувати на якесь повернення не варто. Тому просто віддайте таку суму, з якою не шкода буде розлучитися.

Козеріг

Фінансово дуже вдалий день, бо приходять якісь гроші та подарунки, можливо, якісь нагороди чи дивіденди. І всі ці надходження можуть бути навіть більшими за те, на що ви розраховували. Словом, готуйте мішок, щоб усе це туди складати.

Водолій

Виявиться, що грошей у вас нині не так вже й багато, і постає питання, де їх брати. Звичайно, ви можете зробити вигляд, що вам багато не треба, що ви прихильники мінімалізму та розумного споживання, але фінанси все одно потрібні.

Риби

Весь день ви можете бути дещо загальмованими, подекуди мало розуміти, що навколо відбувається. Тому краще цей день провести на мінімальних обертах і спілкуючись тільки з обмеженою кількістю людей.

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