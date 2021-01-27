Гороскоп на 27 січня: Терезів чекає успіх, а Скорпіонів – гроші

У середу, 27 січня, Терезів чекає великий успіх і удача, Скорпіони можуть отримати гроші, а Козероги – почати новий етап у житті. Водолії і Леви отримають можливість відпочити.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 27 січня.

Овен

Домашні справи можуть вас повністю захопити. І ви замість того, щоб повністю віддатися роботі, будете вирішувати якісь питання з ремонтом, дизайном, облаштуванням, оформленням свого майна.

Телець

Доводиться проводити чимало внутрішньої роботи, коли потрібно опрацьовувати великі масиви інформації, чи вирішувати якісь справи, але поки на мисленнєвому рівні. Тобто багато думати і мало робити.

Близнюки

Випадкова зустріч чи контакт може перетворитися на романтичну пригоду з перспективою не лише приємно провести час, але й змістовніше поспілкуватися. Бо ця людина зацікавить вас і як співрозмовник, і як гідний партнер.

Рак

Ви дуже добре попрацювали, досягли чималих успіхів і про вас дізналося чимало людей. І сьогодні приходить час, коли потрібно завершувати якийсь важливий етап і отримувати подяки та нагороди.

Лев

Буде нагода перепочити трохи від справ, бо день сьогодні не надто завантажений, тож можна і погуляти, а можна взагалі провести його десь подалі від вашої роботи, у спокої та розслабленні.

Діва

І знову вам доводиться попереду і на коні очолювати тих, хто не має сил самостійно чогось досягати. Словом, нині знадобляться ваші лідерські риси, щоб згуртовувати людей, надихати їх та разом долати труднощі.

Терези

Один із найщасливіших днів, коли удача сама йде до вас у руки, а ви при цьому нічого особливого не робите, лише тішитесь і святкуєте. Таке враження, що ви десь знайшли казино та зірвали джек-пот.

Скорпіон

На часі отримання грошей. Чи то від вашої основної діяльності, чи від додаткової, чи від бізнесу надійдуть якісь кошти. А може і давній та безнадійний боржник вирішить раптом очистити совість і повернути вам борг.

Стрілець

Будьте обережні із тим, що вам сьогодні обіцяють. Бо видаватиметься все досить привабливим і навіть феєричним. Але пізніше може виявитися, що обіцянки – лише цяцянки, але буде вже пізно щось змінити.

Козеріг

Ви прагнутимете якнайшвидше вже почати щось нове, може, навіть кардинально відмінне від того, чим ви займалися раніше. І день сприятиме тому, щоб усе змінити, бо завжди найкращий день для змін – сьогоднішній.

Водолій

Спокійно собі грійте боки на теплій лежанці, якщо вона у вас є. А важливі справи нехай собі десь збоку почекають, поки ви відновлюєте свої сили та збираєтесь із думками про те, куди ж вам далі рухатись.

Риби

Актуалізуються питання професійного зростання, вам сьогодні можуть запропонувати піднятися кар'єрними сходами й очолити якийсь напрям. Звичайно, це означає більше відповідальності, тож вирішуйте, чи потрібна вона вам.

Як повідомляв OBOZREVATEL: