Гороскоп на 26 січня для всіх знаків: день приємних новин і грошей

Вівторок, 26 січня, стане вдалим днем для Тельців і Терезів – вони будуть наповненими енергією і відправляться підкорювати світ і досягати цілей. Удача також буде на боці Стрільців – вони отримають те, що їм потрібно, і це будуть не тільки гроші. А ось Левам належить ухвалити важливе рішення.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 26 січня.

Овен

Ваша родина вас останнім часом все більше тішить, і не лише своїм добрим ставленням та проявами любові, хоч це все також присутнє у вашому житті. А ще можете розраховувати на приємні новини та сюрпризи від своїх родичів.

Телець

День обіцяє бути досить енергійним, у вас чимало зустрічей, проектів, роботи, і все це пов'язано із спілкуванням, ви виходите зі стану лялечки, з домашнього затишку і просуваєтесь у напрямку своєї мети разом з такими ж, як ви.

Близнюки

Ви немов перебуваєте у якомусь очікуванні, не можете нічого більше робити, тільки сидіти, як великий ждун. Втім, є варіанти більш продуктивно провести сьогоднішній день. Приміром, щось вивчити чи подивитись корисні відео.

Рак

Нині ви тверді як сталь, стоїте на своєму і не поступаєтесь ані на крок, відстоюючи свої інтереси. Вам не дуже просто так вчиняти, але це інколи потрібно робити, щоб вам не сіли на голову.

Лев

Від того, яке рішення ви сьогодні приймете, залежить багато чого. І ваше рішення має враховувати, передовсім, ваші інтереси, а ще питання справедливості і дотримання певного балансу типу "ти – мені, а я – тобі".

Діва

Командирські навички вам сьогодні знадобляться, бо пускати все на самоплив не вийде – надто вже багато зусиль витрачено. Тож збирайте навколо себе гвардію послідовників і беріться за завершення проектів.

Терези

Здається, для вас сьогодні відкриті усі дороги, і ви із задоволенням вирушаєте підкорювати цей великий і цікавий світ, незважаючи на його потенційні небезпеки і власну вразливість. Залишайтесь допитливими, але будьте обачними.

Скорпіон

Взяти невелику паузу і перепочити – чудова ідея. Хоч цілий день, хоч половину, хоча пару годин присвятіть розслабленню, погуляйте десь на природі, хоч нині і милуватися особливо нічим, але свіже повітря – це справді цілюща сила.

Стрілець

Кому-кому, а вам таки пощастить сьогодні і з грошима, і з іншою підтримкою – ви матимете усі підстави думати, що ви нині дуже фартові. Бо у найпотрібніший момент отримаєте саме те, що вам потрібно.

Козеріг

Грошей сьогодні може забракнути. В принципі, їх останнім часом і так ледве-ледве вистачає, а сьогодні з’ясується, що таки ні, не вистачає. І тут уже потрібно щось робити – або менше витрачати, або більше заробляти.

Водолій

Ви берете своє життя в руки і починаєте більш уважно ставитися і до себе, і до своїх обов'язків, і до тих, за кого несете певні зобов'язання. Рішення, які ви сьогодні приймаєте, показують вас як відповідальну людину.

Риби

Сувора дійсність вривається у ваше життя у вигляді тяжкої роботи, яку ви маєте зробити самостійно, ні на кого особливо не розраховуючи. І вам буде досить непросто впоратися із тими усіма обов'язками, що на вас поклали.

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