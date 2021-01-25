Гороскоп на 25 cічня для всіх знаків: Терези та Раки отримають великі гроші

У понеділок, 25 січня, перед Дівами можуть відкритися перспективи невеликого бізнесу, Раки і Терези отримають гроші, а Козерогам порадили потурбуватися про власну безпеки.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 25 січня.

Овен

Сьогодні ви зустрінетесь з неймовірною людиною, яка зарядить вас позитивом, поверне віру в людей і може стати учителем та наставником, поділившись досвідом та невиправним оптимізмом, якого вам останнім часом не вистачає.

Телець

День обіцяє бути спокійним, інколи аж занадто. І тягтиметься він нескінченно довго і трохи навіть нудно. Але вам сьогодні варто було б відпочити і справді заспокоїтися, бо якісь події останніх днів вас дещо роздраконили.

Близнюки

Візьміть паузу на сьогодні, бо деяку свою роботу ви не зможете робити, не відпочивши як слід, і не усвідомивши важливі речі. І присвятіть день якимось повільним та монотонним заняттям, що не заважатимуть роздумам та осяянням.

Рак

Отримання грошей сьогодні буде легким та приємним. Втім, ви уже навіть звикли до того, що до вас регулярно приходять потрібні вам суми, і ви не витрачаєте на це всі свої сили, а працюєте із задоволенням та ніби завиграшки.

Лев

На вас очікує чимало різноманітної роботи – ви і вдома маєте чимало встигнути, і робота вимагає уваги та повної вашої включеності, а тут ще й романтичні моменти обіцяють вам захопливі пригоди. Словом, день обіцяє бути цікавим та напруженим.

Діва

Перед вами розкриваються прекрасні перспективи невеликого бізнесу, де ви відіграватимете ключову роль. Але нічого того не буде, якщо ви не захочете докласти хоч трохи зусиль, власної харизми та притаманної вам систематичності.

Терези

Сьогодні ви - головний фінансовий щасливчик, вам має привалити чимала сума грошей. І це додасть вам і радості, і впевненості, і відчуття свободи. Адже з такими грошима ви багато чого можете собі дозволити.

Скорпіон

Включайтеся, нарешті, в трудові будні, напружуйтесь, робіть щось і відчуйте той неймовірний кайф від роботи м'язів та напруження мізків. Завантаження сьогодні може бути неймовірним, але ви будете щасливі.

Стрілець

Маєте усі шанси потрапити десь у світське товариство, поспілкуватися з сильними світу цього, з відомими людьми і навіть викликати у них сильний інтерес до себе. Скористайтеся цією можливістю, щоб зав'язати контакти з елітою.

Козеріг

Варто особливо подбати про власну безпеку, а ще про цілісність майна та грошей, бо збільшується ймовірність шахрайства та різних несподіваних катаклізмів. Тому доцільним буде і додатковий захист, і страхування, і елементарна уважність.

Водолій

Свято, на яке ви потрапите сьогодні, вам припаде до душі. Виявляється, можна досить легко, експромтом, створити і легку невимушену атмосферу, і відчуття неймовірного братерства, і задоволення від спілкування з людьми.

Риби

Фантазія у вас сьогодні розіграється на всю губу і ви із задоволенням обиратимете собі якісь приємні речі типу задоволень, емоційних чи матеріальних, і кайфуватимете і від можливості вибору, і від того, що можете собі усе це дозволити.

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