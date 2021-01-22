Гороскоп на 22 січня: тарологиня розповіла, яким буде день
У п'ятницю, 22 січня, Стрільців очікують приємні і продуктивні зустрічі, Водолії отримають несподівані новини, а Скорпіонам порадили не слухати малознайомих людей.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 22 січня.
Овен
День, коли можна дещо сповільнитися і зайнятися не буденними справами та роботою, а навіть духовними практиками чи філософськими роздумами. Вас сьогодні захоплять теми пошуку призначення та вашої ролі у цьому світі.
Телець
Керівництво може раптово відкликати вас із відпустки чи відгулу, і хоч у вас сьогодні були інші плани, але доведеться їх переносити на інший день і працювати. Втім, ви можете встигнути і потрудитись, і власними справами хоч трохи зайнятись.
Близнюки
Відбувається поворотний момент, коли старі установки вже на вас не діють і починається нове життя, коли ви переосмислюєте усе, що відбувалося раніше, усвідомлюєте, що вам потрібно покинути, а що вам ще знадобиться.
Рак
Ви сьогодні перебуватимете у тому чарівному стані, коли здатні творити, і це стосуватиметься як цілком конкретних унікальних і рукотворних речей, так і абстрактних теорій та цікавих ідей, що здатні спричинити чимало галасу в суспільстві.
Лев
Може виявитися, що грошей у вас зараз катастрофічно не вистачає. І доведеться або дуже сильно зменшувати бюджет і переходити на хліб та воду, або у когось позичати кошти, бо про фінансову подушку безпеки ви раніше чомусь не подбали.
Діва
Комусь розумному може спасти на думку чудова ідея зібратися теплою дружньою компанією і змістовно провести час. Чи просто повеселитися, заодно обмінявшись враженнями, думкам та планами.
Терези
Довгі вагання та сумніви забирають у вас сили та час, який би ви могли витратити з користю і вже щось зробити, чогось досягти. А ви все сумніваєтесь, чи варто кудись йти, чи ви гідні всього того, і що буде чи чого не буде...
Скорпіон
Хтось напускає туман і намагається вам задурити голову: як не страхами, то якимись дивними розмовами. Тому сьогодні краще не слухати різну маячню, особливо, коли вона лунає від людей, яких ви не надто добре знаєте.
Стрілець
Цей чудовий і спокійний день обіцяє вам зустрічі з приємними та ресурсними людьми, які виявлятимуть до вас теплі почуття. І цей обмін теплотою та любов'ю вам настільки сподобається, що ви захочете і надалі так спілкуватися.
Козеріг
День обіцяє бути активним, бо ви вже давно замислили зробити щось дуже цікаве, а сьогодні – якраз той час, коли вже це варто починати. Але велика ймовірність зіткнутися з критикою, що значно знизить ваше бажання щось робити.
Водолій
Отримаєте довгоочікувані новини, що здатні значно підняти ваш настрій та тонус, що останнім часом дещо впали. Але сьогодні – особливий день, бо ви вже точно знаєте, що дорога перед вами відкрита і ви можете досягти нових висот.
Риби
Від вас вимагатимуть чіткого виконання ваших обов'язків, щоб уся робота відбувалася згідно з графіком та порядком денним. Вам не потрібно сьогодні щось думати, вигадувати і взагалі проявляти ініціативу. Ви просто гвинтик на потрібному місці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
згідно з гороскопом, який склала Соломка, весь тиждень із 18 січня Близнюків супроводжуватимуть творчі пориви, Водоліїв – результативні зустрічі, а Риби можуть отримати підвищення.
У січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.
Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.
У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час удома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.
Також тарологиня розповіла, що 2021-го у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.