Гороскоп на 22 січня: тарологиня розповіла, яким буде день

У п'ятницю, 22 січня, Стрільців очікують приємні і продуктивні зустрічі, Водолії отримають несподівані новини, а Скорпіонам порадили не слухати малознайомих людей.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 22 січня.

Овен

День, коли можна дещо сповільнитися і зайнятися не буденними справами та роботою, а навіть духовними практиками чи філософськими роздумами. Вас сьогодні захоплять теми пошуку призначення та вашої ролі у цьому світі.

Телець

Керівництво може раптово відкликати вас із відпустки чи відгулу, і хоч у вас сьогодні були інші плани, але доведеться їх переносити на інший день і працювати. Втім, ви можете встигнути і потрудитись, і власними справами хоч трохи зайнятись.

Близнюки

Відбувається поворотний момент, коли старі установки вже на вас не діють і починається нове життя, коли ви переосмислюєте усе, що відбувалося раніше, усвідомлюєте, що вам потрібно покинути, а що вам ще знадобиться.

Рак

Ви сьогодні перебуватимете у тому чарівному стані, коли здатні творити, і це стосуватиметься як цілком конкретних унікальних і рукотворних речей, так і абстрактних теорій та цікавих ідей, що здатні спричинити чимало галасу в суспільстві.

Лев

Може виявитися, що грошей у вас зараз катастрофічно не вистачає. І доведеться або дуже сильно зменшувати бюджет і переходити на хліб та воду, або у когось позичати кошти, бо про фінансову подушку безпеки ви раніше чомусь не подбали.

Діва

Комусь розумному може спасти на думку чудова ідея зібратися теплою дружньою компанією і змістовно провести час. Чи просто повеселитися, заодно обмінявшись враженнями, думкам та планами.

Терези

Довгі вагання та сумніви забирають у вас сили та час, який би ви могли витратити з користю і вже щось зробити, чогось досягти. А ви все сумніваєтесь, чи варто кудись йти, чи ви гідні всього того, і що буде чи чого не буде...

Скорпіон

Хтось напускає туман і намагається вам задурити голову: як не страхами, то якимись дивними розмовами. Тому сьогодні краще не слухати різну маячню, особливо, коли вона лунає від людей, яких ви не надто добре знаєте.

Стрілець

Цей чудовий і спокійний день обіцяє вам зустрічі з приємними та ресурсними людьми, які виявлятимуть до вас теплі почуття. І цей обмін теплотою та любов'ю вам настільки сподобається, що ви захочете і надалі так спілкуватися.

Козеріг

День обіцяє бути активним, бо ви вже давно замислили зробити щось дуже цікаве, а сьогодні – якраз той час, коли вже це варто починати. Але велика ймовірність зіткнутися з критикою, що значно знизить ваше бажання щось робити.

Водолій

Отримаєте довгоочікувані новини, що здатні значно підняти ваш настрій та тонус, що останнім часом дещо впали. Але сьогодні – особливий день, бо ви вже точно знаєте, що дорога перед вами відкрита і ви можете досягти нових висот.

Риби

Від вас вимагатимуть чіткого виконання ваших обов'язків, щоб уся робота відбувалася згідно з графіком та порядком денним. Вам не потрібно сьогодні щось думати, вигадувати і взагалі проявляти ініціативу. Ви просто гвинтик на потрібному місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: