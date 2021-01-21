Гороскоп на 21 січня для всіх знаків від тарологині

У четвер, 21 січня, Діви можуть отримати приємну фінансову пропозицію, у Риб почне налагоджуватися життя, а перед Овнами відкриються нові можливості. Водоліям порадили не вірити тому, що говорять.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 21 січня.

Овен

Відкриваються нові цікаві можливості, що можуть перетворити звичне і буденне життя на щось неймовірне та феєричне. Ваші приятелі можуть запропонувати взяти вам участь у дуже перспективному проєкті, що має всі шанси просунути вас досить високо.

Телець

День захочеться провести, заховавшись у нірку від усіх. У принципі, ви і так останнім часом не надто показуєте носа назовні, але сьогодні прагнення усамітнення буде особливо сильним. Просто вам потрібна ця тиша і кайф самоти.

Близнюки

Професійні здобутки сьогодні приємно здивують. Ви отримаєте зворотний зв'язок від ваших колег, керівництва чи клієнтів і зрозумієте, наскільки високо вас цінують і наскільки ви останнім часом покращили свою фахову майстерність.

Рак

День може бути напруженим і заповненим чималою кількістю різних справ, але ви дуже вправно з ними впораєтесь, бо легко проявляєте себе у різних іпостасях і душевно граєте, не обмежуючи себе якоюсь однією роллю.

Лев

Обставини вимагають вас узяти підвищені зобов'язання. Можливо, вам запропонують більш високу та відповідальну посаду. Так, вам доведеться більше працювати, але ви можете й іншими керувати, щоб самим усе не робити.

Діва

Пропозиції, що сьогодні надходять, можуть бути неочікуваними, але приємними, і навіть фінансово привабливими. Це може бути нова робота чи напрям діяльності. Втім, декого можуть спантеличити пропозицією руки та серця.

Терези

Активність нині у вас шалена. Таке враження, що хтось чи щось вас останнім часом дуже обмежували, а потім вас ніби з ланцюга спустили, і ви радісно кинулись вибрикувати і витворяти щось неймовірне.

Скорпіон

Сьогодні вас потягне у високі матерії, захочеться замислитись над сенсом життя, поринути у філософські роздуми, почитати щось глибоке і місцями не дуже зрозуміле. Чи поспілкуватися із мудрими людьми, які б відкрили для вас нові світи.

Стрілець

Скільки разів ви уже давали собі слово виконувати тільки свою роботу і не намагатися бути матір'ю Терезою, усіх жаліти і за всіх усе доробляти. Але ні! Ваше лагідне серце не витримує, от і доводиться брати на себе чужі обов'язки, не забуваючи і про власні.

Козеріг

Потребують вирішення справи, що стосуються дому та всього навколо нього. Можливо, вже прийшов час замислитися над купівлею нерухомості, чи пора змінювати місце проживання чи вирішувати питання оформлення різних паперів щодо власності.

Водолій

Сьогодні не варто вірити ні тому, що вам говорять, ні навіть тому, що ви бачите на власні очі, бо досить велика ймовірність потрапити в тенета омани. І тим більше, не варто ухвалювати важливі рішення, бо виявиться, що все зовсім не так, як здається.

Риби

Здається, життя налагоджується і настрій у вас поліпшується. Сонце світить, хтось працює, а ви знаходите приводи радіти життю і трохи перепочити, тішитесь вільними хвилинамии, коли можна і погуляти, і природою помилуватися.

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