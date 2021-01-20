Гороскоп на 20 січня: у Раків може здійснитися мрія

У середу, 20 січня, у Близнюків і Левів з'явиться можливість отримати багато грошей, у Раків може здійснитися мрія, Стрільцям радять вирушити на пошуки пригод.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 20 січня.

Овен

Працювати доведеться чимало, і робота ваша буде хоч і звичною, але доволі монотонною, тож варто з розумом та любов'ю до себе розподілити всі свої навантаження, щоб зовсім без сил не залишитися.

Телець

Куди піти, що обрати, який шлях буде кращим для вас – ці запитання сьогодні ви постійно ставитимете собі. Прислухайтеся до своїх відчуттів та інтуїції – вони нині не схиблять.

Близнюки

Вдалий день для грошей, і їх буде ну дуже багато. Це і зарплата, і ви щось вигідно можете продати, і борги повернуть, тож уже можете планувати великі покупки та навіть серйозні інвестиції.

Рак

Те, про що ви мріяли, сьогодні має всі шанси справдитися. Мети буде досягнуто, хоч і в не зовсім звичний спосіб і не так, як ви собі це уявляли. Залиште всесвіту простір для маневрів і не обмежуйте його фантазії.

Лев

Щасливі моменти можуть очікувати вас скрізь – і ви всюди встигаєте, і місцем вам поступаються, і грошей дають більше, ніж ви розраховували. І з таких приємних миттєвостей складається ваше сьогодення.

Діва

День не обіцяє великих потрясінь чи яскравих подій, та й вам уже не хочеться цього всього, а тягне більше до спокою, ліжка, дивана і тиші, бо і від найвеселіших свят потрібно відпочивати.

Терези

Отримаєте вісті з-за кордону, які поліпшать вам настрій і надихнуть на якісь цікаві зрушення. Адже ваші міжнародні партнери вже потроху заворушилися і можуть вам запропонувати цікаві рішення.

Скорпіон

Скільки б ви планів та завдань собі не ставили, але коли немає сил рухатися далі, то і суворий начальник із дедлайном нічого вам не зробить. Сховайтесь у затишний світ, у тишу і відпочиньте.

Стрілець

Вирушайте кудись назустріч вітру і пригодам. Утім, для того, щоб із вами сталося щось прекрасне і неймовірне, не обов'язково їхати світ за очі, вони вас можуть очікувати й у сусідньому скверику.

Козеріг

Ви вже готові посадити зерна ваших ідей у гарний ґрунт. І хоча знадобиться певний час для того, щоб вони проросли і зміцніли, зараз вам потрібно просто знайти тих людей, які б вам допомогли все це реалізувати.

Водолій

Сьогодні весь час зустрічатиметесь із людьми і чимало говоритимете, і про себе розповідаючи, і про свої пригоди, у чомусь переконуватимете. Словом, у вас попереду такий собі день підвищеної комунікабельності.

Риби

У вас виростають крила і хочеться створити щось неймовірне. Тим більше, що поруч із вами дуже сильна команда однодумців і ви можете відчувати їй моральну та інтелектуальну підтримку.

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