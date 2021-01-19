Гороскоп на 19 січня: Стрільців чекає великий успіх

У вівторок, 19 січня, Стрільців чекає успіх у всіх сферах, Овни і Водолії оберуть новий напрям у житті, а Риби отримають цікаву пропозицію.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 19 січня.

Овен

Сьогодні відповідальний день – ви маєте обрати новий напрямок свого руху. Втім, на самому початку вибір, який ви маєте зробити, може не здатися вам настільки важливим.

Телець

День для роздумів та самозаглиблення. Вас не цікавитимуть сьогодні люди, спілкування, святкування, як деяких, бо у вас цей період асоціюється із якимись глибинними речами, коли потрібно очиститися на всіх рівнях.

Близнюки

Щось старе у вашому житті добігає кінця і ви маєте пережити певну трансформацію для того, щоб якось розвиватися і рухатись далі. Ви можете дійти рішення змінити все кардинально.

Рак

Різні дрібні клопоти урізноманітнюють ваш день, додаючи чимало приємних вражень до звичного плину життя. Сьогодні ви із задоволенням і працюєте, і харчі купуєте, і гуляєте.

Лев

Милі та привітні колеги можуть перетворитися на затятих конкурентів, коли доводиться не просто спілкуватися, а брати участь у якихось змаганнях, доводячи свою фаховість та компетентність.

Діва

Ви раптом вирішите, що вчитися ніколи не пізно, і вже почнете якщо не обирати собі якісь курси чи навчальні заклади, так уже шукати потрібні книжки, навчальні посібники, програми та викладачів.

Терези

Все набридло настільки, що вам уже не хочеться нічого – ні новини, ні серіали, ні люди вам не цікаві, бо не надихають. Але цей період трапляється з кожним, тож треба його просто пережити.

Скорпіон

Ну свято, так свято – вирішуєте ви, і весь день весело проведете у колі таких же радісних осіб, закинувши роботу і відриваючись на повну. На щастя, ви можете собі це дозволити.

Стрілець

День обіцяє бути вдалим у всіх аспектах, особливо там, де потрібне банальне везіння. Так, фортуна нині схиляється на ваш бік. Тож використовуйте цей час із користю – беріть участь у конкурсах та лотереях.

Козеріг

Ви сьогодні отримаєте неабиякий заряд бадьорості і піднесення. І світ уже видається зовсім іншим, і сили відчуваєте такі, що готові буквально на подвиги, ще й інших піднімаєте і надихаєте.

Водолій

У вас буквально може початися нове життя, коли ви кидаєте все печене і варене і вирушаєте у невідомість, із радістю, захватом та піднесенням, без жодної тіні сумніву, готові до будь-яких пригод.

Риби

Цікаві пропозиції переслідуватимуть вас цілий день – то на одну захопливу подію гукають, то на іншу, а тут ще і з роботою перспективною може фартонути, а до дівчат можуть і свататися прийти.

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