Гороскоп на 18 січня: Овни отримають гроші, а Терезам доведеться економити

У понеділок, 18 січня, Овни можуть отримати великі гроші, Терезам навпаки доведеться економити, а Скорпіонів порадує особисте життя.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 18 січня.

Овен

Десь уже і зарплату обіцяють на днях, то може і сьогодні фінанси вам підкинуть. У будь-якому разі якісь гроші, ще й великою сумою, вам сьогодні мають прийти, якраз вчасно і на сплату комунальних послуг.

Телець

Вам потрібно знайти відповіді на чимало запитань і для цього доведеться подивитися на ситуацію, що склалася, зовсім під іншим кутом зору. Можливо, стати на місце іншої сторони чи взагалі піднятися над ситуацією.

Близнюки

Хоч роботи і буде чимало, але ваша професійна майстерність допомагає вам досить легко і швидко вправлятися навіть з великими обсягами і складними завданнями. Ви зараз перебуваєте якраз в тонусі і потрібній формі.

Рак

Трапиться нагода проявити свої командирські та організаторські здібності, і ви покажете як гарно вмієте створювати потужну команду, ставити цілі, розподіляти обов'язки, контролювати виконання і мотивувати людей.

Лев

День буде наповнений спілкуванням з різними людьми, та у різних формах взаємодії - ви і телефоном говорите, і зустрічаєтесь, і різні сучасні засоби зв'язку застосовуєте, і навіть якісь конференції влаштовуєте.

Діва

Виникає потреба у самокопанні, потрібно буде розібратися у собі, прислухатися до інтуїції, зрештою, усвідомити хто ви є насправді і зрозуміти, що ж ви хочете. Можливо, знадобляться чиїсь вільні вуха, щоб усю цю рефлексію вислухати.

Терези

Виявиться, що грошей у вас нині не дуже багато і може навіть виникнути потреба в економії, до якої ви не дуже звикли. Втім, навчитися з розумом витрачати ніколи не буває зайвим.

Скорпіон

Особисте життя може потішити. Ваші емоції сьогодні розквітають, немов навесні, бо у серце поселяється любов. І зима вас тішить, і дійсність набуває яскравих кольорів, і життя вже не видається прісним.

Стрілець

Новини, які ви сьогодні отримаєте, можуть надихнути вас на певні зміни. Приміром, ви вирішите, що час кудись переїздити, чи змінити роботу. Словом, приймете рішення розпочати нову сторінку у житті.

Козеріг

День може видатися дуже нудним та неймовірно довгим, бо якихось динамічних змін не передбачається, ви ніби щось очікуєте і це буде не дуже захопливим заняттям, але від вас це не залежить, тому доводиться чекати.

Водолій

Вам не буде особливо чим зайнятись, тож ви почуватиметесь якось не зовсім впевнено у тих умовах, що склалися. Зрештою, знайдіть собі заняття до душі, щоб не нудитись і не проживати життя абияк.

Риби

Хтось матиме намір посунути вас куди подалі, щоб ви не мали змогу проявляти роботі свої найкращі якості. Але ви отримаєте перемогу у конкурентній боротьбі і затьмарите всіх і своєю чарівністю і діловими якостями.

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