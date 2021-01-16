Гороскоп на 16-17 січня для всіх знаків: якими будуть вихідні
Суботу та неділю (16 і 17 січня) Овни проведуть за роботою, Скорпіони будуть змушені з'ясовувати стосунки, Козероги отримають гроші, а Левам радять звернути увагу на захист.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 16-17 січня.
Овен
Доведеться трохи ще попрацювати, бо ви дещо вибилися зі звичного графіка і потрібно наздоганяти згаяне, а його накопичилося чимало. Тому ці вихідні у вас будуть робочими днями і доволі напруженими.
Телець
Додайте до вашого звичайного вихідного графіка дещицю здорового авантюризму – і ці дні вам запам’ятаються надовго. Бо ви можете втрапити у якусь цікаву історію, сповнену веселощів та пригод.
Близнюки
Можете підняти власну самооцінку і піднятися на сходинку вище в очах вашого оточення, бо ви цими днями потрапляєте взагалі десь ближче до Олімпу і перебуватимете поряд мало не з небожителями чи іншими представниками еліти.
Рак
Щось вам зараз зовсім не хочеться нічого робити, і ви не вигадаєте нічого кращого, ніж перечекати ці непевні дні і зайнятися якимись спокійними справами. Та навіть виспатися – аби тільки вдосталь.
Лев
Подбайте на вихідні про захист, і незалежно від того, чи проведети ви їх удома, чи десь подалі, ви маєте точно знати, що ваші двері, вікна, папери, гроші (та й ви самі) перебувають під надійним наглядом та захистом.
Діва
Ви захочете присвятити вихідні повному релаксу та абсолютному розслабленню, навіть можете не зважати на всі ті нагальні домашні справи, що накопичилися, і будете відпочивати.
Терези
Ви не плануєте нічого особливого, бо хочеться просто зануритися у звичайні справи - навести лад у душі та домі, розібрати ялинку, очистити все від бруду та зайвого, зрештою, відпочити від цих свят і безладу.
Скорпіон
Вас так і тягнутиме з'ясувати стосунки, вирішити всі питання, причому, інколи навіть досить агресивним способом. Словом, не сидиться вам спокійно, і мовчати ви не збираєтесь, особливо, коли зачіпають вас особисто.
Стрілець
Виявиться, що ті бажання, які ви вважали майже нездійсненними, мають всі шанси втілитися у життя. І ви отримаєте мало не перелік конкретних кроків, які потрібно здійснити для того, щоб отримати вашого журавля у небі.
Козеріг
До вас у руки потраплять гроші, які вам потрібно буде кудись витратити. І ці витрати підуть переважно на вас та ваші потреби, хоч ви і пручатиметесь цьому несподіваному і щасливому випадку, намагаючись купити щось і для інших.
Водолій
Хоч ви звикли вихідні проводити вільно та спонтанно, але ці дні пройдуть згідно з певним графіком, який, до речі, і не ви намітили. Але чи ваші близькі, чи друзі мають на вас певні плани, і ви будете не проти їм допомогти.
Риби
Проведіть вихідні спокійно і по-сімейному, оточіть себе близькими й організуйте цікаві заняття, щоб було захопливо та пізнавально для усіх членів родини. І не важливо, які там морози нас очікують, бо головне, що ви – разом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка дала прогноз для України на тиждень. За її словами, з 11 січня в країні можуть ввести обмежені заходи економії, а хтось із політичних діячів навіть може втратити повноваження.
Також тарологиня розповіла, що з понеділка Тельцям доведеться проявляти себе в різних іпостасях, Раки плануватимуть справи й бюджет на рік, а Леви закріплять авторитет на роботі.
Згідно з гороскопом для всіх знаків на тиждень, Овни повноцінно візьмуться за робочі справи, Близнюків чекають творчі злети, а Раків – гроші.
У січні на Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, крім того – можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.
Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.
У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час удома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто взятися до фізичних навантажень.