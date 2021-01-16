Гороскоп на 16-17 січня для всіх знаків: якими будуть вихідні

Суботу та неділю (16 і 17 січня) Овни проведуть за роботою, Скорпіони будуть змушені з'ясовувати стосунки, Козероги отримають гроші, а Левам радять звернути увагу на захист.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 16-17 січня.

Овен

Доведеться трохи ще попрацювати, бо ви дещо вибилися зі звичного графіка і потрібно наздоганяти згаяне, а його накопичилося чимало. Тому ці вихідні у вас будуть робочими днями і доволі напруженими.

Телець

Додайте до вашого звичайного вихідного графіка дещицю здорового авантюризму – і ці дні вам запам’ятаються надовго. Бо ви можете втрапити у якусь цікаву історію, сповнену веселощів та пригод.

Близнюки

Можете підняти власну самооцінку і піднятися на сходинку вище в очах вашого оточення, бо ви цими днями потрапляєте взагалі десь ближче до Олімпу і перебуватимете поряд мало не з небожителями чи іншими представниками еліти.

Рак

Щось вам зараз зовсім не хочеться нічого робити, і ви не вигадаєте нічого кращого, ніж перечекати ці непевні дні і зайнятися якимись спокійними справами. Та навіть виспатися – аби тільки вдосталь.

Лев

Подбайте на вихідні про захист, і незалежно від того, чи проведети ви їх удома, чи десь подалі, ви маєте точно знати, що ваші двері, вікна, папери, гроші (та й ви самі) перебувають під надійним наглядом та захистом.

Діва

Ви захочете присвятити вихідні повному релаксу та абсолютному розслабленню, навіть можете не зважати на всі ті нагальні домашні справи, що накопичилися, і будете відпочивати.

Терези

Ви не плануєте нічого особливого, бо хочеться просто зануритися у звичайні справи - навести лад у душі та домі, розібрати ялинку, очистити все від бруду та зайвого, зрештою, відпочити від цих свят і безладу.

Скорпіон

Вас так і тягнутиме з'ясувати стосунки, вирішити всі питання, причому, інколи навіть досить агресивним способом. Словом, не сидиться вам спокійно, і мовчати ви не збираєтесь, особливо, коли зачіпають вас особисто.

Стрілець

Виявиться, що ті бажання, які ви вважали майже нездійсненними, мають всі шанси втілитися у життя. І ви отримаєте мало не перелік конкретних кроків, які потрібно здійснити для того, щоб отримати вашого журавля у небі.

Козеріг

До вас у руки потраплять гроші, які вам потрібно буде кудись витратити. І ці витрати підуть переважно на вас та ваші потреби, хоч ви і пручатиметесь цьому несподіваному і щасливому випадку, намагаючись купити щось і для інших.

Водолій

Хоч ви звикли вихідні проводити вільно та спонтанно, але ці дні пройдуть згідно з певним графіком, який, до речі, і не ви намітили. Але чи ваші близькі, чи друзі мають на вас певні плани, і ви будете не проти їм допомогти.

Риби

Проведіть вихідні спокійно і по-сімейному, оточіть себе близькими й організуйте цікаві заняття, щоб було захопливо та пізнавально для усіх членів родини. І не важливо, які там морози нас очікують, бо головне, що ви – разом.

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