Гороскоп на 15 січня для всіх знаків: Овни поринуть у роботу, а Раки – у розваги

У п'ятницю, 15 січня, Овни з головою поринуть у роботу, Раки потраплять на вечірку, Скорпіонам доведеться переглянути свої упередження.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 15 січня.

Овен

Чомусь у вас під кінець тижня накопичилося чимало роботи. І вам доведеться її розгрібати, причому самостійно, не сподіваючись на чиюсь допомогу. Втім, часу може не вистачити, тож і в суботу доведеться працювати.

Телець

День обіцяє бути дуже активним, коли вам потрібно буде встигнути відвідати кілька місць, поспілкуватися з людьми, ще й папери якісь оформити. Словом, завдань буде чимало, але з вашою працездатністю вам усе вдасться.

Близнюки

Із неймовірним задоволенням та полегшенням ви завершите якийсь важливий і довготривалий проєкт. І почуватиметесь так, ніби розвантажили купу вагонів і тепер можете вже дозволити собі відсвяткувати і відпочити.

Рак

Вас можуть запросити на якесь святкування, де зберуться веселі люди, об'єднані однією спільною метою чи певним заняттям. І вам це може настільки сподобатись, що ви й у подальшому вирішите ходити на подібні зібрання чи вечірки.

Лев

Ваша щедрість нині не знатиме меж, і ви готові ділитися і з ближніми, і з рідними, і зі спраглими тим, що маєте в достатку. Приміром, віддасте на благодійність свої речі чи перерахуєте якісь гроші тим, хто їх дуже потребує.

Діва

Сім'я сьогодні для вас – найголовніше надбання, і ви присвятите чимало часу на спілкування з рідними, згадавши і близьких, і далеких родичів, навіть тих, кого вже давно немає поряд із вами. Отакий якийсь день родинних спогадів намічається.

Терези

Хтось намагатиметься переконати вас у тому, що ви не маєте рації. І це буде досить жорстке протистояння, коли доведеться шукати потрібні аргументи і обстоювати власну точку зору тільки тому, що хтось намагається вирішити за вас ваші питання.

Скорпіон

У двері стукає щось нове і прогресивне. І як би ви не опиралися, все одно доведеться переглянути свої упередження, забути про якісь старі та добре вивчені навички та рухатися у новому і прогресивному напрямі.

Стрілець

Можливо, доведеться напружувати мізки і навчатися новим технологіям чи напрямам, без яких буде неможливою ваша подальша робота та спілкування з людьми. Зверніться до експертів та вчителів, які, до речі, можуть бути і молодшими за вас.

Козеріг

День може бути дуже творчим і наповненим задоволеннями, коли вас так і тягнутиме створювати щось нове – чи то вишивати, чи співати, чи лобзиком випилювати. Головне - зловити те задоволення, що дає акт творіння будь-чого.

Водолій

Дозвольте собі весь день досхочу повалятися, нікуди не ходити і взагалі звільніть цей день від важливих справ, якщо зможете. А якщо ні, то будьте максимально розслаблені і уникайте будь-якого спілкування.

Риби

Саме час зустрітися з друзями, от так зібратися разом та повеселитися. Особливо з тими, кого давно не бачили та все відкладали зустрічі. І хай вас буде не дуже багато, але позитивні контакти так вам зараз потрібні.

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