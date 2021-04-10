Гороскоп на 10-12 квітня: у вихідні високий ризик травм, інсультів і головних болів

З 10 по 12 квітня Місяць буде спадати і перейде в знак Овна. Це час імпульсивних дій і не дуже вдалий для монотонної діяльності.

Ці дні загрожують запальністю, емоційністю і суперактивністю. Про це написала в Instagram астрологиня Юлія Погорельченко.

10 і 11 квітня досить гармонійні, спрямовані на розуміння себе та інших. Гарний час для відпочинку на свіжому повітрі.

"Працює аспект Венери і Юпітера, який додасть хорошого настрою та оптимізму, приємних романтичних зустрічей. Вірогідні подарунки і прибуток. Будьте обережні з їжею. У понеділок молодик, тому емоцій буде більш ніж достатньо, напруга і бажання все докорінно змінити буде протягом усього дня. Напружений аспект Венери і Плутона буде працювати всі три дні. Він принесе роздратування, розриви, конфлікти, як у діловому, так і в шлюбному партнерстві. Вірогідні великі витрати, тому обдумуємо їх заздалегідь і купуємо, спираючись на голову, а не на емоції", – попередила вона.

У той же час протягом 10 квітня сприятливе для будь-яких земних справ, важливо прислухатися до партнерів. 11 квітня з'явиться напруга, депресивні стани, зниження енергії.

"12 квітня підійде для початку нових видів тренувань або дієти. Уникайте негативних проявів. 10 квітня – день Сатурна. У цей день часто відбуваються події, які відповідають за наші кармічні завдання. Або ми отримуємо відповідь з минулого, або результат наших дій. Варто уважно ставитися до подій суботи. Хороший день для планування наступного тижня. Неділя – день Сонця, в цей день здавна всі відпочивали, що і вам раджу. Відвідайте батьків, якщо немає можливості, хоча б зателефонуйте їм. Цей день більше для сім'ї, ніж для роботи. Понеділок день Місяця. Приділіть увагу жінкам вашої сім'ї, дітям. Ви можете відчувати більшу емоційність, ніж в інші дні. Прислухайтеся до інтуїції. Ніколи не відкладайте на понеділок рішення будь-яких справ, краще його проводити в "лайт"-режимі ", – зазначила астрологиня.

Погорельченко підкреслила, що протягом 10-12 квітня високий ризик травм, інсультів, головних болів, підвищення тиску. Найчастіше страждатиме голова.

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